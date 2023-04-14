«Страны нуждаются в цифровой трансформации» — финтех-эксперт Крис Скиннер

В рамках международного форума «Doing Digital», первого мероприятия компании SPRING PR и совместно организованного Америабанком, приняло участие около 1000 представителей из Грузии, США, Бразилии, Франции, ОАЭ, Великобритании и Сингапура, а также 20 всемирно признанных докладчиков из сферы финансов, технологий, бизнеса, правительства, ЦБА и СМИ.

The Doing Digital Forum (DDF) in Yerevan

Татевик Симонян , основательница форума «Doing Digital» и соучредительница компании SPRING PR, заявила: «Компания SPRING уже давно очарована эволюцией цифрового мира и влиянием коммуникаций. Создавая данную платформу для сотрудничества профессионалов со всего мира, мы взяли на себя ведущую роль в объединении всех сторон экосистемы, чтобы превратить Армению в центр инноваций. Ошеломляющий успех DDF подчеркивает растущую важность цифровой трансформации и инноваций в современной бизнес-среде».

The Doing Digital Forum (DDF) in Yerevan

Заместитель премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян заявил следующее: «Гражданам и частному сектору принадлежит важная роль в обеспечении цифрового будущего. А государство, в свою очередь, приложит все возможные усилия для внедрения политики открытых и доступных данных, создания критически важных инфраструктур, установления четких правил игры, создания безопасной среды для цифровой трансформации».

Основной докладчик DDF Крис Скиннер отметил, что для сохранения конкурентоспособности все страны должны встать на путь цифровой трансформации, а формула успеха заключается в планировании.

«На форуме DDF’23 собрались выдающиеся финтех-эксперты и докладчики с дальновидными идеями, которые изучают актуальные темы в сфере цифровизации, их влияние на общество и общественную жизнь в целом ряде областей. Мы рады, что предоставили Армении эту возможность продемонстрировать свой накопленный опыт и присоединиться к глобальному обсуждению того, как творческий талант людей в сочетании с инновационными технологическими решениями может вести мир в будущее», — заявил председатель правления и генеральный директор Америабанка Артак Анесян.

The Doing Digital Forum (DDF) in Yerevan

В ходе наводящих на размышления основных докладов и панельных дискуссий под названием «Путь цифровой трансформации» и «Будущее финтеха» докладчики поделились своими широкими взглядами на цифровую среду.

Вардан Амарян, учредитель компании Apricot Capital, которая является инвестиционным партнером DDF’23, заявил: «Мы с радостью поделились с этим выдающимся международным сообществом, собравшимся в Армении, нашими идеями и знаниями в области цифровой трансформации и инвестиционных стратегий. Мы выражаем благодарность компании SPRING PR за организацию мероприятия и его проведение».

The Doing Digital Forum (DDF) in Yerevan

DDF’23 стал одним из ключевых региональных событий, благодаря которому Армения вступает в глобальные обсуждения в сфере цифровизации. Основываясь на этом успехе, компания SPRING PR планирует проведение следующего форума с расширенным списком докладчиков, чтобы способствовать цифровому прогрессу и сотрудничеству.