Стратегический ландшафт BRI: прошлое, настоящее и будущее

Мир
10 декабря 2022

Настоящий отчет подготовлен исследовательским институтом CGTN Think Tank: В 2023 году Китай отметит 10-летие инициативы «Один пояс и один путь» (BRI). Почему инвестиции BRI сосредоточены главным образом на реальном секторе экономики? Соответствует ли BRI принципам устойчивого развития? Как глобальный Юг может перейти к самым передовым технологиям и устранить отставание в обозримом будущем?

«Если взглянуть на историю развития так называемых развитых стран, будь то Соединенные Штаты, Германия или Япония, то началом индустриализации всегда было строительство великолепной национальной инфраструктуры», — заявила немецкий эксперт. Она также отметила, что глобальный Юг не должен проходить все этапы развития, через которые прошли промышленно развитые страны за последние 200 лет. В этом видеоролике объясняется влияние и возможности, создаваемые BRI для международного развития.

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