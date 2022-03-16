Строгое соблюдение протокола по COVID-19 обеспечит Индонезия – председатель G20

В качестве меры предосторожности Министерство здравоохранения Индонезии планирует использовать систему строгих мер против COVID-19 при проведении саммита G20 на Бали 15-16 ноября. Данная система мер будет служить ориентиром при планировании всех мероприятий саммита, требующих личного присутствия участников.

Ключевая тема председательства Индонезии в «Большой двадцатке» — «Восстанавливаемся вместе, восстанавливаемся, чтобы стать сильнее» — призывает все страны к сотрудничеству в целях обеспечения устойчивого восстановления мировой экономики и преодоления продолжающегося негативного воздействия пандемии на все сферы жизни.

«Система «социальных пузырей» соответствует требованиям современной глобальной рамочной программы мер по предотвращению пандемии. Она предусматривает создание специального транспортного коридора, который ограничит риски, связанные с возможной передачей инфекции, путем отделения участников и персонала саммита от широкой публики в отелях, в местах проведения мероприятий и на прочих вспомогательных объектах во время каждого мероприятия и совещания как в период проведения саммита, так и на подготовительном этапе», — заявила доктор эпидемиологии Сити Надия Тармизи (Siti Nadia Tarmizi), официальный представитель Программы вакцинации от COVID-19, осуществляемой Министерством здравоохранения Индонезии.

Всего будет создано 4 отдельных пузыря. Первый из них предназначен для высокопоставленных делегатов из стран «Большой двадцатки» и их основных сопровождающих лиц. Во второй войдут остальные члены делегаций и журналисты, а в третий — организаторы Саммита и сотрудники оргкомитета. Четвертый пузырь объединит весь операционный и вспомогательный персонал, обеспечивающий повседневную работу Саммита.

Исходя из снижения уровня заболеваемости, страны Ближнего Востока, Африки и Европы ослабили ограничения на международные поездки, однако охват регионов вакцинацией по-прежнему остается неравномерным. В странах Ближнего Востока частично вакцинированы 54% населения; в Африке вакцинировано всего 253 миллиона из 1,3 миллиарда человек, а в Европе частичную вакцинацию имеют 68% населения. Таким образом, каждый из этих регионов имеет свои собственные ограничения.

С учетом текущей ситуации, меры предосторожности во время проведения саммита G20 на Бали будут включать выполнение требования об обязательной вакцинации, регулярные медицинские осмотры и обследования на COVID-19. Участники должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее чем за три дня до отъезда на саммит. Во время саммита, на всем протяжении нахождения в сфере действия системы социальных пузырей, они также будут ежедневно сдавать тест на антитела или ПЦР-тест раз в три дня.