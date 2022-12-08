Строить дороги — путь к богатству». POWERCHINA помогает Сербии реализовать свою мечту 

Расположенная на перекрестке Центральной и Юго-Восточной Европы, Сербия стала первой страной в Центральной и Восточной Европе, установившей всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем. Проект строительства кольцевой автострады вокруг Белграда в столице страны стал для компании POWERCHINA важной вехой на пути к освоению европейского рынка. На церемонии открытия участка S5 президент Сербии Александр Вучич вспомнил старую китайскую пословицу «Если хотите стать богатым, постройте сначала дороги», которая в последние годы в значительной степени соответствует концепции развития Сербии.

Тесные китайско-сербские отношения и дружественное отношение сербского правительства и народа к китайским предприятиям послужили хорошей основой для продвижения проекта строительства кольцевой автострады вокруг Белграда. Для локализации управления проектом было привлечено большое число сербских инженеров и руководителей старшего звена, что не только сократило переходную фазу на предварительном этапе, но и заложило прочную основу для планомерной реализации проекта.

Заместитель главного инженера проекта Йовица Радич (Jovica Radic) заявил, что завершение строительства автострады приведет к снижению транспортной нагрузки и случаев перенаправления транспортных потоков в столице, сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, снижению стоимости вождения, снижению уровня загрязнения городского воздуха и сокращению вредных выбросов и шума от транспортных средств в городских районах.

«Этот проект представляет собой сложную задачу. Подрядчики готовы к ее решению, и за ограниченное время они вложили в это много мастерства и усилий. Значительную часть проекта составляют туннели и мосты, что затрудняет строительство. Однако в таких условиях упорная работа специалистов POWERCHINA, ее управленческие навыки, высокий технический уровень и превосходные строительные мощности показали, что она будет надежным партнером в инфраструктурном секторе для будущих проектов», — заявил г-н Радич. Он выразил надежду на то, что китайские компании смогут поделиться своим опытом стремительного развития в Китае посредством своих знаний, политического влияния и технологий и внести свой вклад в развитие Сербии.