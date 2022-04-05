Строительство ЦОД в России позволит развертывать собственную IT-инфраструктуру

По итогам 2021 года объем импорта оборудования для майнинга биткоина в Россию в стоимостном выражении вырос в 9 раз по сравнению с предыдущим годом и составил более 38,3 млрд. рублей. В 2022 году рост продолжился, и за 2 первых месяца объём импорта составил порядка 18,5 млрд. рублей, что составляет практически 50% от всего объёма импорта аналогичного оборудования в 2021 году.

Одна из причин роста импорта связана с остановкой размещения оборудования для добычи криптовалют в Китае. После этого часть оборудования, ранее использовавшаяся в Китае, была передислоцирована в другие страны, в том числе Россию. Дополнительным аргументом к росту импорта майнинг-оборудования в РФ стала низкая цена на электричество, обусловленная значительными объемами производства электроэнергии в России, а также холодный климат, который снижает затраты на эксплуатацию оборудования.



Тимофей Семёнов, генеральный директор Intelion Data Systems:

«Тенденция на рост импорта майнингового оборудования прослеживается с 2016 года, увеличиваясь в среднем на 20% в год до 2020 года. Основной скачок произошел в 2021 году, когда в Россию было импортировано рекордное количество майнинг-оборудования из Китая. Прирост импорта оборудования с 2020 по 2021 год составил порядка 905%. И спрос на оборудование продолжает расти. Если экстраполировать данные по поставкам, которые мы наблюдали в первые два месяца 2022 года, то по нашим расчетам к концу этого года рост импорта майнинг оборудования может вырасти еще на 200%.»

На данный момент в России отсутствует законодательная база, регулирующая деятельность в области майнинга криптовалют. Введение правил регулирования легального и экологичного майнинга могло бы принести российской экономике немалую пользу, при условии, что будет применяться справедливый и взвешенный подход по регулированию и налогообложению этой отрасли.

Наиболее оптимальным решением в легализации отрасли может стать перевод майнинга в промышленный формат, в специализированные майнинг Дата-центры, которые эксплуатируются майнинг-операторами. Строительство ЦОД на территории РФ позволит развертывать собственную IT-инфраструктуру различного назначения, которая в дальнейшем может быть задействована для любых энергоемких вычислений, а также позволила бы увеличить поступления в бюджет.

Тимофей Семёнов, генеральный директор Intelion Data Systems:

«Мы ожидаем, что в ближайшие три года количество майнинг-центров в России будет стремительно расти. Майнинг в России может стать экономически емкой отраслью, развитие которой позволит привлекать инвестиции в регионы, увеличивая дополнительные налоговые отчисления и создавая дополнительные рабочие места. В 2021 году налог к уплате в ФТС при импорте майнинг-оборудования для добычи бииткоина потенциально мог составить до 6,4 млрд. рублей, при этом объем импорта оборудования для майнинга других криптовалют сопоставим с объемами, оцениваемыми по биткоину.»

Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования с 2017 года, один из основных импортеров майнинг оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО «Концерн Росэнергоатом» по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится нескольких технологических площадок в г. Тула и г. Нижний Новгород с общим объемом потребления более 45 МВт.