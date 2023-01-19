Стройки примут больше мигрантов

Доля рабочих-мигрантов в строительной отрасли растет, согласно анализу последних данных, проведенному Национальным объединением строителей. Во второй половине 2022 года в ассоциации зафиксировали увеличение количества занятых на стройплощадках мигрантов по сравнению с 2021 годом.

Всего по данным МВД с января по ноябрь минувшего года поступило 1 914 823 уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность на территории нашей страны, что на 22% больше аналогичного периода 2020 года.

Как сообщил вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз, увеличение доли мигрантов в отрасли во многом связано с отсутствием достаточного количества рабочих, необходимых для реализации стратегических задач в строительстве.

–– Напомню, что речь идёт о строительстве 1 млрд кв. м жилья до 2030 года, –– говорит Антон Мороз. –– Грандиозный масштаб проекта влечет за собой большую рабочую силу, проблема усугубляется нехваткой специалистов на протяжении предыдущих лет, что вынуждает строительные компании искать среди прибывающих и-за границы. Транспортная инфраструктура также находится в процессе модернизации. Кроме того, восстановление новых территорий столкнулось со многими задачами, связанными с государственной политикой, финансированием и рабочей силой для удовлетворения потребностей процесса строительства.

По словам Антона Мороза, для того, чтобы в проектах не возникали задержки, связанные с рабочей силой, строительный бизнес будет открыт для приёма квалифицированных рабочих–мигрантов.

–– Наряду с системной работой по трансформации подготовки кадров для строительства учреждениями среднего специального образования, НОСТРОЙ намерен содействовать строительным компаниям в регионах для грамотного прогнозирования запроса на профессиональных рабочих в долговременной перспективе, включая анализ привлечения мигрантов, –– рассказал Антон Мороз.

По информации Национального объединения строителей, сейчас свыше 50% мигрантов въезжают в центральную часть РФ, ещё 32% закрепляются в Северо-Западном федеральном округе, Поволжье и на Дальнем Востоке. Что касается востребованности по профессиям для приезжих, то в запросах работодателей лидируют разнорабочие с опытом, а также каменщики, бетонщики и штукатуры. При этом заработная плата на портале Роструд для вахтовиков–разнорабочих указывается 75 000 рублей с предоставлением питания и проживания, и, соответственно, выше по остальным специальностям.

–– Рынок труда реагирует, как чуткий барометр, на изменения в экономической и геополитической ситуации, –– считает Антон Мороз. –– Трудящиеся-мигранты делают выбор в пользу стабильности, понимая, что будут избавлены от беспокойства о своей будущей занятости. Также их привлекает лучшая оплата труда и лучшие условия жизни. Поэтому тенденции с устойчивым ростом числа рабочих-мигрантов в последние месяцы прогнозируемы и позитивны. НОСТРОЙ как один из координаторов процесса совместно с представителями бизнеса направит усилия на внедрение эффективных инструментов проверки и развития коммуникативных и профессиональных навыков рабочих из дружественных стран.