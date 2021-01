Студия Павла Полынова награждена премией Best Of Houzz 2021

Ежегодная награда, основанная на выборе пользователей сообщества Houzz, представляет профессионалов в области ремонта и дизайна дома с самыми популярными проектами и высшими оценками.

Студия Павла Полынова выиграла награду «Best Of Houzz Клиентский сервис» от Houzz®, ведущей платформы по дизайну интерьеров и ремонту. Работы студии отметили пользователи сообщества Houzz, выбирая из 2,5 млн экспертов в сфере строительства, дизайна интерьеров и ремонта.

Награда Best Of Houzz вручается ежегодно в трех номинациях: «Дизайн», «Клиентский сервис» и «Фотография». Победителей в номинации «Клиентский сервис» выбирают по совокупности факторов, включая общий рейтинг профессионалов на Houzz и число положительных отзывов клиентов, полученных в 2020 году.

«Награды Best Of Houzz — это символ доверия и авторитета для профессионалов по всему миру, и мы рады отметить победителей этого года,» — отметила Лиза Хаусман, вице-президент по маркетингу Houzz. — «Пандемия COVID-19 выявила острую необходимость для людей чувствовать себя комфортно, прежде чем приглашать профессионалов в свои дома, и значок Best Of Houzz — это способ для профессионалов заявить о доверии домовладельцев к их бизнесу. Это лишь один из многих инструментов на платформе Houzz, который помогает профессионалам поделиться своим уникальным опытом, а домовладельцам — найти подходящих профессионалов для своих проектов».

О Студии Павла Полынова

Студия Павла Полынова была основана в 2006 году. За это время сформировалась дружная команда из настоящих профессионалов своего дела.

Коллектив студии Павла Полынова создает дизайн интерьеров для жилья бизнес и премиум класса. Делает свою работу на самом высоком профессиональном уровне, разрабатывает уникальные, запоминающиеся интерьеры для жилых, общественных и коммерческих помещений.