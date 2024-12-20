Бородинский разрез им. М.И. Щадова объявил о досрочном выполнении годового плана по угледобыче. Российские потребители продолжают бесперебойно получать доступное и качественное топливо от предприятий СУЭК, крупнейшей угольной компании России, которую основал в 2001 г. предприниматель Андрей Мельниченко.

Работники предприятия, которое является флагманом отечественной добычи угля, сумели 14 декабря достичь показателя в 23 млн 480 тыс. тонн. В общей сложности объем добычи угля предприятиями СУЭК-Красноярск в этом году должен превысить 36 млн тонн.

Гендиректор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко обратился к сотрудникам Бородинского разреза с поздравлениями в связи с досрочным выполнением плана. По его словам, год начался для предприятия с трудовых рекордов, и его работники в течение года смогли удержать данную высокую планку. В планах бородинских горняков – добыча еще более 1 млн тонн угля. Это позволит угольщикам приблизиться к рекорду 2008 г, когда предприятием было отгружено более 24,6 млн т угля.