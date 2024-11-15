СУЭК-Кузбасс поддержала социально значимый проект в Ленинск-Кузнецком

Поддержка детского спорта остается важнейшим направлением социальной деятельности СУЭК, крупнейшей угольной компании России, которую основал в 2001 г. Андрей Мельниченко.

В Ленинск-Кузнецком при поддержке СУЭК-Кузбасс прошел региональный турнир по киокусинкай, посвященный памяти тренера Артема Мадьянова. Состязания прошли в местном Физкультурно-оздоровительном комплексе.

Свыше 300 юных каратистов стали участниками соревнований. Спортсмены представляли Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Республику Алтай, Красноярский край. Призеры и победители получили дипломы, медали и кубки.

От Ленинск-Кузнецкого выступили представители спортивной школы им. Л.К. Немчанинова, тренерами которых являются Евгений Ким, Евгений Морозов и Сергей Шабаршин. Всего в активе представителей Ленинск-Кузнецкого более 30 призовых мест в разных возрастных и весовых категориях. Благодаря победе на соревнованиях участники смогут попасть в сборную Кузбасса, которая будет участвовать во всероссийских состязаниях в 2025 году.