«СУЭК-Кузбасс» провела конференцию по повышению промышленной безопасности и охране труда

Экономика
23 ноября 2024

Безопасность персонала является главным принципом работы СУЭК, крупнейшей угольной компании России, которую основал в 2001 г. предприниматель Андрей Мельниченко. Предприятия СУЭК продолжают реализацию комплексной программы безопасности, ориентированной на постоянное повышение культуры безопасности.

В Кузбассе состоялась организованная «СУЭК-Кузбасс» Стратегическая конференция по промышленной безопасности и охране труда для руководителей. Главным в повестке мероприятия оказался стандарт работы руководителя, который обеспечивает реализацию мер, направленных на предупреждение аварийных ситуаций, инцидентов и травматизма на промышленных предприятиях.

В 2024 году для сотрудников СУЭК проведены мероприятия, цель которых – усовершенствовать системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, обеспечить внедрение современных технологий и создание новых методик. Вопросам повышения надежности техники, производственного контроля и работы с персоналом уделялось повышенное внимание.

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