СУЭК: На шахте им. А.Д. Рубана одна из бригад обновила рекорд по подготовке горных выработок

На шахте им. А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» обновлен рекорд по подготовке горных выработок комбайном фронтального действия. Рекордные показатели достигнуты в 2024 году бригадой Александра Беркуты. Прошлый год стал очень успешным для бригады Александра Беркуты, она лидировала по уровню производительности.

За один месяц в среднем горняки проходили 450 м. Важный рекорд был достигнут в июле – тогда бригаде удалось пройти 702 м (лучший показатель на шахте им. А. Д. Рубана). Кроме того, рабочие этой бригады установили еще один рекорд – за сутки им удалось пройти 49 погонных метра.

Предыдущий рекорд по подготовке горных выработок установили горняки шахты им. С. М. Кирова (бригада Игоря Овдина) – 5 км. Данный рекорд был установлен в 2004 году. Продемонстрированные показатели стали рекордными для шахт Кольчугинского рудника.

СУЭК, крупнейшая угольная компания России, которую основал в 2001 г. предприниматель Андрей Мельниченко, продолжает полностью выполнять свои обязательства по обеспечению потребителей качественным топливом.