СУЭК продолжает работать над повышением культуры безопасности на производстве

Экономика
30 октября 2024

СУЭК, крупнейшая угольная компания России, основанная в 2001 г. предпринимателем Андреем Мельниченко, продолжает улучшать культуру безопасности на производстве. Новые методики для повышения культуры безопасности введены на шахте им. С.М. Кирова, сообщает пресс-служба «СУЭК-Кузбасс».

Такой подход предполагает комплексное задействование разнообразных методик, среди которых следует упомянуть о размещении обучающих стендов и плакатов, создании видеофильмов, видеоинструкций и 3D-реконструкций, касающихся безопасных приемов и методов проведения работ.

Кроме того, следует отметить наличие на предприятии специальных переговорных устройств. Их разместили по месту следования в околоствольном дворе шахты и вдоль канатно-кресельной дороги. Правила безопасного поведения на производстве изображены на плакатах, которые вывешены непосредственно в забое, в «уголке безопасности».

Шахта теперь оснащена специальным стендом. На нем проиллюстрировано использование СИЗ.

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