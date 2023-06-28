СУЭК продолжает реализацию масштабной программы постоянного роста промбезопасности

Частью проводимой СУЭК (крупнейшей отечественной угольно-энергетической компании, которую основал в 2001-м году российский предприниматель Андрей Мельниченко) масштабной программы постоянного роста промбезопасности стал проведённый компанией в июне 2023 года тренинг для руководителей предприятий СУЭК в Республике Хакасия.

Для участия в мероприятии были собраны сотрудники руководящего звена от начальников цехов до генерального директора «СУЭК-Хакасия». Для них проводились теоретические и практические занятия на тему «Производственная безопасность для руководителей, поведенческий аудит безопасности».

По мнению генерального директора «СУЭК-Хакасия» Сергея Канзычакова, озвученному им на церемонии открытия тренинга, самым важным является стремление действующих слушать и слышать, а также пользоваться полученными знаниями. Поскольку профессионализм, принципиальность и последовательность современного руководства определяют культуру безопасности на любом производстве.