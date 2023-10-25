SUNRATE и Sabre подписали соглашение улучшении условий оплаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе

SUNRATE, интеллектуальная глобальная платежная платформа для управления платежами и денежными средствами, и Sabre, ведущий поставщик программного обеспечения и технологий для глобальной туристической отрасли, объявили на форуме Travel Tech Asia 2023 о новом соглашении, которое позволит повысить удобство и автоматизировать осуществление платежей для туристических компаний в регионе.

В рамках этого соглашения виртуальные коммерческие карточки (VCC) SUNRATE будут интегрированы с решением Sabre Virtual Payments. Это означает, что заинтересованные лица, например туристические онлайн-агентства (OTA) и управляющие поездками компании (TMC), работающие на платформе Sabre, теперь смогут использовать VCC-карты SUNRATE для осуществления своих бизнес-платежей, например для платежей авиакомпаниям, отелям и поставщикам услуг по всему миру.

Кроме того, туристические организации также смогут беспрепятственно развивать свою деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, благодаря тому что VCC-карты SUNRATE позволят погашать расходы по картам в более чем 15 валютах.

Шон Чин (Shawn Qin), руководитель подразделения выпуска и обслуживания карт компании SUNRATE, сказал: «За прошлый год компания SUNRATE революционно изменила платежи между предприятиями туристической отрасли, сделав ряд объявлений, например о стратегическом партнерстве с Agoda и запуске новых VCC-карт с сетями Mastercard и Visa. Мы остаемся приверженцами постоянной модернизации предлагаемых нами туристических онлайн-решений, и это партнерство с Sabre позволяет нам приблизиться к тому, чтобы стать универсальным B2B-партнером для туристической отрасли».

«Мы рады сотрудничеству с SUNRATE с целью повышения удобства платежей для наших B2B-партнеров за счет расширения предложения виртуальных платежных карт на таком важном рынке, как Азиатско-Тихоокеанский регион, — сказала Селия Перейро (Celia Pereiro), вице-президент по Sabre Virtual Payments компании Sabre. — Компания Sabre полна решимости удовлетворять меняющиеся потребности наших клиентов из туристической отрасли, и ключевую роль в этом играют наши инвестиции в бизнес виртуальных платежей. Сейчас мы выводим платформу Sabre Virtual Payments на новый уровень с новыми партнерами и расширенными современнейшими возможностями, позволяющими автоматизировать процесс оплаты, повышая его безопасность, эффективность и простоту. Это соглашение является еще одним шагом к реализации нашего представления о необходимости создать открытую и независимую платежную экосистему для всей туристической отрасли».

Платформа SUNRATE является полноправным участником платежных систем Mastercard и Visa и имеет сертификацию соответствия международному стандарту безопасности финансовых данных: Стандарт безопасности данных отрасли платежных карт (PCI DSS), уровень 1.