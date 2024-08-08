SUNRATE интегрируется с компанией Outpayce, принадлежащей Amadeus

SUNRATE, глобальная интеллектуальная платформа для управления платежами и казначейскими операциями, объявила об установлении партнерских отношений с компанией Outpayce, принадлежащей Amadeus, которые будут способствовать улучшению осуществления и автоматизации B2B-платежей для туристических компаний во всем мире, при этом особое внимание будет уделяться Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР).

В рамках партнерства продавцы туристических услуг (например, туристические онлайн-агентства (OTA) и компании по управлению поездками (TMC)) теперь могут создавать и использовать виртуальные карты SUNRATE для удовлетворения своих потребностей в бизнес-платежах, например при расчетах с авиакомпаниями, отелями и другими поставщиками услуг через Outpayce B2B Wallet. Созданное партнерство опирается на новые стратегические отношения, чтобы предложить быстрый, безопасный и автоматизированный способ оплаты и получения платежей через кошелек Outpayce B2B Wallet посредством технологии виртуальных платежей, предлагаемой Mastercard.

Продавцы туристических услуг также смогут беспрепятственно развивать свою деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, благодаря тому что виртуальные карты SUNRATE позволяют производить расчеты по картам в более чем 15 валютах.

Коко Хе (Coco He), генеральный директор SUNRATE, сказала: «SUNRATE по-прежнему стремится к непрерывной модернизации предлагаемых туристических онлайн-решений, и это партнерство с Outpayce позволяет нам приблизиться к тому, чтобы стать универсальным B2B-партнером для туристической отрасли».

Клаудио Сантос (Claudio Santos), руководитель отдела рекламы для продавцов туристических услуг компании Outpayce, принадлежащей Amadeus, сказал:

«Компания Outpayce стремится предлагать широкий ассортимент виртуальных карт в рамках кошелька B2B, чтобы агентства могли платить поставщикам согласно своей стратегии. Выпущенные SUNRATE карты обеспечивают новые привлекательные возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые будут полезны нашему сообществу продавцов туристических услуг».