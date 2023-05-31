Supermicro на COMPUTEX: Ключевая стратегия «Ускорить все», инновации и зеленые технологии

Super Micro Computer, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта и машинного обучения, систем хранения данных и 5G/Edge, продолжает предлагать ИТ-решения для снижения воздействия современных дата-центров на окружающую среду. Supermicro продвигает технологии в таких критически важных областях, как разработка продукции, зеленые вычисления, производство и интеграция масштабируемых стоечных систем, что позволяет организациям быстрее повысить производительность и снизить энергопотребление.

«Наше направление «Зеленые вычисления», позволяет Supermicro разрабатывать и производить современные серверы и системы хранения данных с новейшими технологиями CPU и GPU от NVIDIA, Intel и AMD, которые снижают энергопотребление», — заявил президент и генеральный директор Supermicro, Чарльз Лян. «Наша инновационная технология жидкостного охлаждения в стоечных масштабируемых системах позволяет организациям сократить расходы на электроэнергию в дата-центрах до 40%. Наша популярная модель GPU-сервера с 8 GPU NVIDIA HGX H100, по-прежнему востребована для выполнения задач связанных с искусственным интеллектом. Мы расширяем ассортимент наших комплексных решений за счет инновационных серверов, использующих процессорный суперчип NVIDIA Grace, и тесно сотрудничаем с NVIDIA в целях вывода на рынок энергоэффективных серверов для искусственного интеллекта и других отраслей. По всему миру наши производственные мощности составляют 4000 стоек, и в этом году это число будет более 5 000.

Supermicro имеет наиболее всеобъемлющий ассортимент для поддержки рабочих нагрузок с использованием искусственного интеллекта и других вертикально интегрированных систем. Эти инновационные системы включают в себя односокетные и двухсокетные стоечные системы на основе процессоров 4-го поколения Intel Xeon Scalable и процессоров 4-го поколения AMD EPYC в форм-факторе 1U, 2U, 4U, 5U и 8U, которые поддерживают от 1-10 GPU, а также компактно оптимизированный SuperBlade®, который поддерживает до 20 GPU NVIDIA H100 в форм-факторе 8U, и SuperEdge, который предназначен для интернет-вещей (IoT) и сред развертывания. Недавно анонсированные системы хранения данных E3.S Petascale обеспечивают значительную производительность, емкость, пропускную способность и долговечность при обучении на очень больших массивах данных ИИ, сохраняя при этом превосходную энергоэффективность.

Вскоре появится новое семейство продуктов, построенное на базе процессорного суперчипа NVIDIA Grace. Каждый из этих новых серверов будет иметь 144 ядра с двумя процессорами, объединенными соединением в 900 ГБ/с, что позволит создавать высокопроизводительные приложения ИИ и решения, требующие чрезвычайно низкого времени задержки. Благодаря процессору с TDP в 500 Вт, эта система снизит энергопотребление для облачных рабочих нагрузок и приложений искусственного интеллекта следующего поколения.

С ростом числа приложений ИИ растет спрос на высокопроизводительные серверы, разработанные для них, что ставит перед поставщиками систем новые задачи по внедрению новейших CPU и GPU. Самый передовой GPU-сервер Supermicro включает в себя два процессора и до восьми графических процессоров NVIDIA HGX H100, которые доступны с опцией жидкостного охлаждения, что снижает эксплуатационные расходы.

«NVIDIA тесно сотрудничает с Supermicro в целях быстрого внедрения инноваций в новые конструкции серверов для удовлетворения потребностей наиболее требовательных клиентов», — заявил вице-президент NVIDIA по гипермасштабированию и высокопроизводительным вычислениям, Ян Бак. «Серверы Supermicro на базе процессорного суперчипа Grace уже скоро поступят в продажу, а графические процессоры H100 набирают обороты по всему миру, — мы работаем сообща, чтобы внедрить ИИ в широкий спектр рынков и приложений».

Чтобы снизить совокупную стоимость владения для клиентов, Supermicro поддерживает новую эталонную архитектуру NVIDIA MGX, которая позволит создать более сотни конфигураций серверов для различных приложений искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и Omniverse. Эта модульная эталонная архитектура включает в себя CPU, GPU и DPU и рассчитана на несколько поколений процессоров.

Кроме того, Supermicro также будет использовать новейшую сетевую технологию NVIDIA Spectrum™-X в широком спектре решений. Эта платформа разработана специально для повышения производительности и эффективности облачных вычислений искусственного интеллекта на базе Ethernet. Spectrum-X построен на сетевых инновациях, который обеспечивается NVIDIA Spectrum-4 Ethernet и блок обработки данных (DPU) NVIDIA BlueField®-3. Эта революционная технология обеспечивает в 1,7 раза более высокую общую производительность ИИ и энергоэффективность, а также стабильную, предсказуемую производительность в многопользовательской среде.

Зеленые вычисления имеют решающее значение для современных дата-центров, которые потребляют от 1 до 1,5% мирового спроса на электроэнергию. Предлагаемая компанией Supermicro комплексная система жидкостного охлаждения для масштабируемых стоечных систем, значительно снизит потребность в традиционных методах охлаждения. Благодаря резервным блокам питания и насосам с возможностью горячей замены, целые стойки высокопроизводительных серверов, оптимизированных для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, могут эффективно охлаждаться даже при отказе блока питания или насоса. В этом решении также используются специально разработанные холодные пластины для CPU и GPU, которые эффективнее отводят тепло, чем традиционные конструкции. До $10 млрд. расходов на электроэнергию можно сэкономить, если дата-центры снизят эффективность использования энергии (PUE) ближе к 1.0 с помощью технологии Supermicro, и тогда не придется строить 30 электростанций, работающих на ископаемом топливе.