Supermicro начинает поставки серверов NVIDIA MGX на ЦП NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip

Supermicro, Inc., производитель полных ИТ-решений для ИИ, облака, хранения данных и 5G/Edge, объявляет один из широчайших в отрасли ассортиментов систем с новыми ГП на основе эталонной архитектуры NVIDIA и новейших процессоров NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip и NVIDIA Grace CPU Superchip. Новая модульная архитектура предназначена для стандартизации инфраструктуры для ИИ и ускоренных вычислений с использованием компактных форм-факторов 1U и 2U с обеспечением исключительной гибкости и возможности расширения для существующих и будущих ГП, DPU и ЦП. Передовая технология жидкостного охлаждения компании Supermicro позволяет создавать конфигурации очень высокой плотности, например конфигурацию из 2 узлов в устройстве высотой 1U с 2 процессорами NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips, интегрированными с высокоскоростным межсоединением. Supermicro может поставлять тысячи ИИ-серверов масштаба стойки в месяц с предприятий, расположенных по всему миру, и обеспечивает совместимость на уровне Plug-and-Play.

«Supermicro является признанным лидером происходящей сегодня революции ИИ, который преобразует центры обработки данных для применения потенциальных возможностей ИИ ко многим рабочим нагрузкам, — сказал Чарльз Лианг (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Для нас исключительно важно поставлять в высочайшей степени модульные, масштабируемые и универсальные системы для быстро развивающихся технологий ИИ. Решения компании Supermicro на основе архитектуры NVIDIA MGX показывают, что наша стратегия использования компоновочных блоков позволяет нам быстро выводить на рынок новейшие системы и делать их наиболее оптимизированными под рабочие нагрузки в отрасли. Благодаря сотрудничеству с NVIDIA мы помогаем предприятиям, разрабатывающим новые приложения на основе ИИ, ускорить выход на рынок, упрощая развертывание и снижая влияние на окружающую среду. В линейке новых серверов используются новейшие технологии отрасли, оптимизированные под ИИ, включая процессоры NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip, BlueField и разъемы PCIe 5.0 EDSFF».

«NVIDIA и Supermicro уже давно работают вместе над самыми производительными системами ИИ из предлагаемых, — сказал Иэн Бак (Ian Buck), вице-президент по гипермасштабированию и HPC-вычислениям компании NVIDIA. — Модульная эталонная конструкция NVIDIA MGX в сочетании со знанием компанией Supermicro серверов приводит к созданию новых поколений ИИ-систем на наших процессорах Grace CPU Superchip и Grace Hopper Superchip в интересах клиентов и отраслей по всему миру».