Supermicro представил набор серверов и систем хранения на COMPUTEX 2023 года

Super Micro Computer, Inc., являющаяся поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного хранения и 5G/Edge, продолжает внедрять инновации с широким спектром серверов для удовлетворения нужд ИТ и решения современных задач. Методология Supermicro Building Block Server® обеспечивает быстрые поставки на рынок с использованием новейших технологий Intel, AMD и NVIDIA. Специализированные серверы обеспечивают превосходную производительность для широкого спектра задач с использованием искусственного интеллекта, облачных вычислений и 5G, от центров обработки данных до периферийных вычислений.

«По мере расширения своих производственных мощностей в целях удовлетворения быстрорастущего спроса на высокопроизводительную крупномасштабную инфраструктуру искусственного интеллекта и облачные центры обработки данных компания Supermicro поставляет самые инновационные и передовые в отрасли системы, интегрированные в качестве готового комплексного стоечного решения», – заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян. — От самых мощных систем искусственного интеллекта с поддержкой максимум восьми графических процессоров NVIDIA H100 HGX до компактных серверов Edge, которые должны работать в сложных условиях окружающей среды, мы предлагаем широчайший портфель решений для самых ресурсоемких современных рабочих нагрузок, включая новые решения жидкостного охлаждения, которые сокращают энергопотребление центра обработки данных и повышают производительность».

На выставке COMPUTEX 2023 года компания Supermicro представит широкий ассортимент серверов и систем хранения данных, а также продемонстрирует полностью интегрированную стойку с новейшими технологиями жидкостного охлаждения, обеспечивающими беспрецедентную энергоэффективность и быстрое развертывание.