Supermicro представил стоечные решения с новыми процессорами Intel ® Xeon ® 5-го поколения

Компания Supermicro, Inc., производитель комплексных ИТ-решений для ИИ, облачных вычислений, хранения данных и 5G/Edge, объявил о выпуске стоечных решений с воздушным и жидкостным охлаждением на базе оптимизированных под рабочие нагрузки серверов серии X13, которые теперь поддерживают новые процессоры Intel Xeon 5-го поколения (прежнее кодовое название Emerald Rapids). Новая линейка продуктов включает GPU-серверы для генеративного ИИ, оптимизированные по пропускной способности и задержкам серверы E3.S Petascale, экономичные серверы хранения данных высокой плотности Enterprise и Simply Double для крупномасштабного хранения объектов, а также новую 4-узловую систему SuperEdge с увеличенной емкостью хранения.

«В Supermicro мы используем серверные блоки, оптимизированные под рабочие нагрузки, для создания полностью интегрированных стоечных решений для наших клиентов, что приводит к сокращению сроков поставки и поддержке до 100 кВт на стойку, а также обеспечивает глобальную производственную мощность 4000 стоек в месяц, — говорит Чарльз Лян (Charles Liang), председатель и генеральный директор компании Supermicro. — Добавьте к этому собственные решения Supermicro для жидкостного охлаждения стоек, которые могут обеспечить экономию ТСО (при экологически чистых вычислениях) до 51 % по затратам на электроэнергию в ЦОД, и вы получаете полное и интегрированное решение. Мы уже отгружаем первые экземпляры нашим заказчикам во всем мире. Линейка продуктов Supermicro X13 представляет собой самый широкий в отрасли ассортимент серверов, оптимизированных для потребностей искусственного интеллекта, облачных вычислений, систем хранения данных и периферийных вычислений, который становится еще более совершенным благодаря поддержке новых процессоров Intel Xeon 5-го поколения, обеспечивающих более высокую производительность/ватт, до 128 ядер и 160 линий PCIe в одном сервере».

Системы Supermicro X13 выигрывают от встроенных в новые процессоры ускорителей рабочих нагрузок, улучшенных функций безопасности, большего количества ядер, большего объема кэш-памяти последнего уровня и повышенной производительности при таком же уровне энергопотребления, как у процессоров Intel Xeon предыдущего поколения. Процессоры Intel Xeon 5-го поколения обеспечивают на 36 %3 более высокую среднюю производительность/ватт при различных рабочих нагрузках по сравнению с масштабируемыми процессорами Intel Xeon 4-го поколения.

Новые расширения доверенных доменов Intel® Trust Domain Extensions (Intel® TDX) встроены в кристалл ЦП. Системы Supermicro X13 также включают защищенный встроенным ПО аппаратный корень доверия (RoT), отвечающий стандарту NIST 800-193, а также пользуются преимуществами сертификации цепочки поставок Supermicro и программы «Сделано в США» для обеспечения дополнительной безопасности на всем пути от производства до конечного потребителя.

«Процессоры Intel ® Xeon ® 5-го поколения обеспечивают значимое повышение производительности и эффективности для ключевых рабочих нагрузок наших клиентов, — поясняет Лиза Спелман (Lisa Spelman), корпоративный вице-президент и главный руководитель подразделения Xeon Products & Solutions компании Intel. — Линейка серверов Supermicro серии X13 призвана предоставить клиентам самый быстрый путь к повышению производительности, учитывая их совместимость с платформами на базе Xeon 4-го поколения, уже доступными на рынке».

Среди дополнений к обширной линейке серии x13 — новый двухпроцессорный GPU-сервер с 8 графическими ОАМ-процессорами Intel Data Center GPU Max 1550, оптимизированный для крупномасштабного обучения ИИ, генеративного ИИ и высокопроизводительных приложений (HPC). Графические процессоры Intel Data Center GPU Max 1550 используют форм-фактор Open Accelerator Module (OAM) открытого стандарта для гибкого высокоскоростного подключения и содержат 128 ГБ памяти HBM2e, что обеспечивает максимальную пропускную способность памяти GPU 3276,8 ГБ/сек. В системе доступно жидкостное охлаждение как ЦП, так и ГП с прямым подключением к чипу благодаря комплексным решениям Supermicro для интеграции в стойку и жидкостного охлаждения.

Компания Supermicro также запускает несколько новых серверов, поддерживающих новые процессоры Intel Xeon E-2400 (прежнее кодовое название Catlow Platform, Raptor Lake-e). Новые системы оптимизированы для максимальной эффективности рабочих нагрузок при периферических и облачных вычислениях и включают серверы WIO с гибкими возможностями ввода-вывода и оптимизированные под хранение варианты с корпусами малой глубины и Мid Тower, а также конфигурации с многоузловой архитектурой Supermicro MicroCloud и Supermicro MicroBlade®. Новые процессоры Intel Xeon E-2400 имеют до 8 ядер и максимальную частоту 5,6 ГГц. Эти серверы доступны для немедленной поставки.

Модели линейки Supermicro X13 оптимизированы по производительности, энергоэффективны, обеспечивают улучшенную управляемость и безопасность, поддерживают открытые отраслевые стандарты и оптимальны для установки в стойку.