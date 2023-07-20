Supermicro представила 192-ядерные серверы с низким энергопотреблением на ARM-процессоре

Компания Supermicro, Inc, является поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения и 5G/Edge, объявляет о выпуске нескольких новых серверов, пополнивших и без того широкую линейку продуктов, оптимизированных для различных областей применения. Эти новые серверы оснащены новым процессором AmpereOne™ с 192 однопоточными ядрами и объемом памяти до 4 ТБ. Области применения: базы данных, telco edge, веб-серверы, кэширование, кодирование медиаданных и потоковая передача видеоигр, выиграют от увеличения числа ядер. Более быстрый доступ к памяти, более высокая производительность на ватт, масштабируемое управление питанием и новые функции безопасности облачных вычислений. Кроме того, микросервисные приложения на базе Cloud Native выиграют от снижения задержек и энергопотребления.

«Supermicro расширяет возможности своих клиентов, представляя эти новые системы, в которых используются последние процессоры с большим количеством ядер от Ampere Computing, — говорит Майкл МакНирни (Michael McNerney), вице-президент по маркетингу и безопасности компании Supermicro. «Благодаря большому количеству ядер, предсказуемой задержке и памяти до 4 ТБ пользователи смогут повысить производительность при выполнении целого ряда задач и снизить энергопотребление. Мы продолжаем разрабатывать и поставлять целый ряд экологически чистых серверов, которые предоставляют клиентам конкурентные преимущества в различных областях применения».

В рамках экосистемы ARM в новых серверах реализована поддержка OpenBMC для управления серверами на основе промышленных стандартов, что позволяет интегрировать новые серверы Supermicro в локальные и гипермасштабные дата-центры.

Серверы Supermicro MegaDC на базе ARM являются принципиально новым дополнением к процессору Ampere® Altra®, охватывающим от 32 до 128 ядер, а также к процессору AmpereOne™ с 192 ядрами. Серверы на базе AmpereOne ™ оснащены интерфейсами PCIe 5.0 и DDR5, а также увеличенной памятью и полосой ввода-вывода, что значительно повышает производительность по сравнению с системами предыдущего поколения, обеспечивая более высокую общую производительность. Клиенты могут использовать архитектуру Supermicro Building Block Solution для поддержки различных рабочих задач, требующих большей пропускной способности и объема памяти, большего количества слотов PCIe, а также производительности процессора при меньшем энергопотреблении.