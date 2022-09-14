Supermicro представила новый GPU-сервер 8U 

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области корпоративных вычислений, хранения данных, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, представляет свой самый передовой сервер с графическими процессорами, оснащенный восемью графическими процессорами NVIDIA® H100 Tensor Core. Благодаря усовершенствованной конструкции с оптимизацией воздушного потока новая высокотехнологичная GPU-система поддерживает более высокие температуры на входе, снижая коэффициент эффективности использования электроэнергии (PUE) при сохранении абсолютно максимальной производительности. Компания Supermicro дополнила свой и без того крупнейший в отрасли ассортимент серверов с графическими процессорами этим новым универсальным GPU-сервером. В настоящее время Supermicro предлагает три различные универсальные системы с графическими процессорами: 4U, 5U и новый сервер 8U 8GPU. Универсальные GPU-системы поддерживают как текущие, так и будущие центральные процессоры Intel и AMD — до 400 Вт, 350 Вт и выше.

«Компания Supermicro завоевала лидерство в отрасли с этим чрезвычайно гибким и высокопроизводительным GPU-сервером, оснащенным мощными графическими процессорами NVIDIA A100 и H100, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Этот новый сервер будет поддерживать новое поколение центральных и графических процессоров и рассчитан на максимальную мощность охлаждения с использованием той же конструкции. Мы постоянно внедряем инновации для обеспечения нашей растущей клиентской базы комплексными ИТ-решениями».

Сервер 8U предназначен для выполнения разнообразных задач, требующих высокой вычислительной мощности, и обеспечивает максимальную производительность в центрах обработки данных. Новая GPU-система 8U оснащена высокопроизводительными графическими процессорами NVIDIA H100. При максимальной емкости памяти 8 ТБ в системе могут храниться огромные массивы данных, что позволяет ускорить процессы обучения искусственного интеллекта и применения высокопроизводительных вычислений. При этом усовершенствованная архитектура обеспечивает связь между графическими процессорами, что сокращает время обучения ИИ и проведения симуляций с высокопроизводительными вычислениями. Кроме того, благодаря хранилищу NVIDIA GPUDirect® графические процессоры могут получать прямой доступ к данным, что способствует дальнейшему повышению эффективности.

Инновационная конструкция оптимизации воздушного потока снижает скорость вращения вентиляторов, что обеспечивает снижение уровня шума в центрах обработки данных, снижение энергопотребления и уменьшение совокупной стоимости владения. Кроме того, система поддерживает питание переменного и постоянного тока; она, в том числе, совместима со шкафами постоянного тока стандартной конфигурации.

Компания Supermicro поддерживает открытые стандарты и соблюдает требования стандарта OpenPOWER, гарантируя тем самым, что новейшие серверы могут быть быстро поставлены и установлены на объектах клиента, что сокращает время, требуемое для ввода в эксплуатацию.