Supermicro представила периферийные сервера на базе новых процессоров AMD EPYC™ 8004

Компания Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения данных и 5G/Edge, объявила о выпуске поколения WIO-серверов Supermicro H13 на базе AMD, оптимизированных для обеспечения высокой производительности и энергоэффективности для периферийных и телекоммуникационных центров обработки данных на базе новых процессоров AMD EPYC™ серии 8004. Новый Supermicro H13 WIO с системой фронтального ввода/вывода малой глубины представляет собой энергоэффективный односокетный сервер, снижающие эксплуатационные расходы для корпоративного, телекоммуникационного и периферийного применения. Благодаря компактному форм-фактору и гибким возможностям ввода-вывода для хранения данных и сетевого взаимодействия новые серверы идеально подходят для развертывания в периферийных сетях.

«Мы с радостью расширяем предлагаемые нами серверы на базе AMD EPYC, которые оптимизированы для обеспечения превосходной совокупной стоимости владения и энергоэффективности для сетей центров обработки данных и периферийных вычислений, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro, Чарльз Лян (Charles Liang). Новый Supermicro H13 WIO с интерфейсом PCIe 5.0 и памятью DDR5-4800 МГц, дополняющий наши и без того лидирующие в отрасли ИТ-решения периферийно-облачных масштабируемых стоечных систем, демонстрирующих потрясающую производительность для периферийного применения».

Supermicro H13 WIO представляют собой односокетный сервер на базе процессоров AMD EPYC серии 8004 с возможностью поддержки до 64 ядер и новейшего интерфейса PCIe 5.0 x16. Версия 1U малой глубины рассчитана на фронтальный ввод-вывод в компактном форм-факторе, поддерживающем 3 интерфейса PCIe 5.0 для подключения. Он работает тише традиционных серверов и имеет рабочую температуру до 40~55°C, в зависимости от количества ядер процессора. В новых WIO-серверах используются блоки питания класса Titanium, что повышает энергоэффективность и, как следствие, увеличивает производительность/ватт для всей системы.

«Мы рады тесному сотрудничеству с Supermicro и готовы предоставить несколько оптимизированных для работы с приложениями систем, в которых используются новые процессоры AMD EPYC серии 8004. Таким образом, Supermicro продолжает поставлять на рынок впечатляющий портфель систем для удовлетворения потребностей телекоммуникационных операторов и поставщиков услуг, где производительность, энергоэффективность и стоимость системы имеют первостепенное значение». заявила Линн Комп (Lynn Comp), корпоративный вице-президент по маркетингу серверных продуктов и технологий, AMD.

Версия с малой глубиной исполнения имеет фронтальный ввод/вывод в компактном форм-факторе и работает тише, чем традиционные серверы. Он идеально подходит для развертывания в телекоммуникационных и периферийных сетях с ограничениями в пространстве и тепловому воздействию. Система также предлагается в вариантах переменного и постоянного тока и имеет конструкцию, соответствующую стандарту NEBS, для работы в телекоммуникационных сетях. В целом, AMD EPYC серии 8004 — это мощный и универсальный процессор, который позволяет телекоммуникационным компаниям повысить производительность, эффективность и безопасность своих сетей.

AMD EPYC серии 8004 воплощают энергоэффективную архитектуру ядер ‘Zen 4c’ в специально разработанные процессоры для создания энергоэффективных и уникальных платформ, способных обеспечить работу вычислительных систем в интеллектуальных периферийных системах и центрах обработки данных. Процессор с меньшим числом ядер и широким тепловым диапазоном имеет показатель TDP до 80 Вт, а максимальный показатель TDP составляет 200 Вт. Использование нового сокета SP6, энергоэффективных процессорных ядер «Zen 4c», экономичных системных конструкций, а также тепловых и акустических характеристик позволяет развертывать системы в центрах обработки данных с ограниченным энергопотреблением и пространством, а также в растущих областях применения «вне центров обработки данных», таких как периферийные системы, розничная торговля, телекоммуникации и др. Усовершенствованные средства защиты, включая Secure Memory Encryption (SME) и Secure Nested Paging, помогают защитить телекоммуникационные сети от кибератак. Периферийные вычисления, позволяющие приблизить обработку и хранение данных к местам их генерации, выиграют благодаря более компактному форм-фактору серверов Supermicro и меньшему энергопотреблению.