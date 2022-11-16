Supermicro представила решения для ЦОД с процессорами AMD EPYC™ 4-го поколения 

Компания Supermicro (NASDAQ: SMCI), поставщик комплексных ИТ-решений в области облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранилищ и 5G/Edge, объявила о значительном расширении своей и без того широкой линейки продуктов за счет серверов, поддерживающих новые процессоры AMD EPYC 4-го поколения. Эти инновационные системы Supermicro преобразуют методы анализа больших объемов данных и проведения сложных симуляций и могут снизить совокупную стоимость владения. Благодаря новым серверам, основанным на процессорах AMD EPYC 4—го поколения, было установлено восемь новых мировых рекордов, в результате чего общее число мировых рекордов превысило 50.

New Performance-Optimized Server Portfolio

Серверы Supermicro рассчитаны на работу с самыми быстрыми и мощными процессорами AMD EPYC 9004, каждый из которых имеет до 96 ядер и 3 ТБ памяти на один ЦП. В двухпроцессорных системах доступно до 160 полос PCIe 5.0 с восемью дополнительными полосами PCIe 3.0 или 4.0 для менее требовательных периферийных соединений. Все процессоры AMD EPYC 4-го поколения оснащены ультрасовременными функциями защиты, которые помогают обеспечивать безопасность данных, будь то при использовании, при передаче или при хранении.

«Компания Supermicro вновь лидирует в отрасли, одной из первых выпустив на рынок новые системы на базе новых процессоров AMD EPYC 9004, обеспечивающие комплексные ИТ-решения, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — Наша модульная архитектура позволяет компании Supermicro быть первой на рынке и поставлять оптимизированные по применению серверы для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов. Мы внедряем новейшие технологии в различные конструктивные параметры и платформы, включая ЦП с 96 ядрами, память DDR5, хранилище PCIe 5.0, сетевые устройства, ускорители и периферийное оборудование CXL 1.1+. Наши легко настраиваемые системы предназначены для ЦП с лучшими показателями TDP, которые могут подвергаться жидкостному охлаждению, значительно повышают производительность на каждый ватт, адаптированы к конкретным требованиям клиента и имеют более низкую совокупную стоимость владения. Наши высокопроизводительные серверы с графическими процессорами, идеально подходящие для применения в системах искусственного интеллекта, поддерживают графические процессоры NVIDIA H100 Tensor Core и идеально подходят для применения в системах типа metaverse».

Новая линейка серверов Supermicro включает в себя следующие системы:

• GrandTwin™ . Supermicro GrandTwin — это новейшая многоузловая архитектура с передним и задним вводом-выводом, разработанная для максимальной плотности и специально созданная для однопроцессорной производительности на каждый узел, на базе новейших процессоров AMD EPYC 9004 с 12 слотами DIMM. Гибкая модульная конструкция оптимизирована для широкого спектра систем с возможностью переднего ввода-вывода, полностью доступного из холодного прохода, что упрощает монтаж и обслуживание сред с ограниченным пространством.

• CloudDC . Cерверы Supermicro CloudDC представляют собой однопроцессорные системы, оптимизированные для обеспечения гибкости ввода-вывода и оснащенные 12 модулями DIMM для многих сосредоточенных на облаке сценариев использования. Удобство эксплуатации с не требующими инструментов кронштейнами, салазками с возможностью «горячей» замены и резервными источниками питания обеспечивает быстрое развертывание и эффективное техническое обслуживание в центрах обработки данных. Системы предназначены для экономичного предоставления услуг в сфере облачных вычислений, включая веб-хостинг, услуги электронной почты, общедоступные и частные облачные вычисления и сети доставки контента.

• Hyper. Решения Supermicro Hyper представляют собой универсальные и высокопроизводительные корпоративные серверы. Непревзойденная конструкция с двумя процессорами и 12-канальными модулями DIMM в количестве 24 штук оптимизирована для поддержки самых высоких показателей TDP и обеспечивает гибкий спектр возможностей расширения в плане вычислительных, сетевых задач, хранения и ввода/вывода.

• Серверы 4U с графическими процессорами. Серверы 4U компании Supermicro с графическими процессорами представляют собой двухпроцессорные системы 4U, поддерживающие до 10 графических процессоров FHFL PCIe двойной ширины, включая новейшие процессоры AMD Instinct™ MI200 и графические процессоры NVIDIA H100. Эти оптимизированные для графических процессоров серверы 4U обеспечивают максимальное ускорение, гибкость и баланс для задач искусственного интеллекта, глубокого обучения и высокопроизводительных вычислений, а также оснащены 24 модулями DIMM.

• Серверы 8U с графическими процессорами. Универсальные серверы 8U с графическими процессорами — это платформа машинного обучения нового поколения с 8 ускорителями NVIDIA HGX H100 и сдвоенными процессорами, оснащенная 24 модулями DIMM. Гибкая конфигурация, двухзональное охлаждение и сквозная пропускная способность к GPU без блокировки обеспечивают самый высокий уровень производительности и самую низкую стоимость владения и учебного цикла.

«После рекордной производительности процессоров AMD EPYC 3-го поколения новейшие процессоры AMD EPYC 4—го поколения помогают нашим клиентам быстрее достигать лучших коммерческих результатов и своих самых амбициозных целей в области энергоэффективности. Наша новая архитектура Zen 4 оптимизирована для современных рабочих нагрузок и обеспечивает требуемую клиентами плотность ядра, пропускную способность памяти и продвинутые функции безопасности», — заявил вице-президент по управлению продукцией EPYC компании AMD Рам Педдибхотла (Ram Peddibhotla).

«Компания Astera Labs сотрудничает с компанией Supermicro, чтобы сделать CXL реальностью на платформах, ориентированных на обработку данных, а также чтобы решить проблемы, связанные с производительностью и TCO, при выполнении задач, требующих большие объемы памяти, — заявил глава компании Astera Labs Джитендра Мохан (Jitendra Mohan). — Мы планируем поставлять вместе с Supermicro лучшие в отрасли решения, которые позволят использовать нашу платформу Leo Memory Connectivity Platform и процессоры AMD EPYC 4-го поколения для повышения производительности облачных серверов с помощью технологии CXL».