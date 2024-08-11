Supermicro проведет Open Storage Summit

13 августа 2024 года Supermicro (SMCI) начнет ежегодный саммит Open Storage Summit с участием экспертов из Supermicro и ведущих технологических компаний NVIDIA, AMD, Intel, Nutanix, Micron, Kioxia, Western Digital, Seagate, DDN, VAST Data, WEKA и многих других, которые обсудят аппаратные и программные решения для хранения данных для ИИ, поставщиков облачных услуг, высокопроизводительных вычислений, медиа и развлечений, гиперконвергентной инфраструктуры и многого другого.

В течение трех недель, с 13 по 29 августа, на этом виртуальном мероприятии пройдут семь панельных сессий с участием визионерской команды Supermicro и 30 ведущих новаторов в области хранения данных, сосредоточенных на решении актуальных проблем, связанных с хранением данных, включая влияние ИИ на многие типы рабочих нагрузок, внедрение новых технологий, таких как CXL, и предоставление специалистам по хранению и ИТ-специалистам передового опыта и новейшей информации о новых технологиях в области оборудования, носителей и программного обеспечения для хранения данных.

Сессии саммита: Включение конвейеров данных ИИ: оптимизированное хранилище для ИИ (компании-участники: Supermicro, NVIDIA, Micron, WEKA и Cloudian); ИИ и будущее рабочих процессов хранения медиафайлов: инновации для индустрии развлечений (компании-участники: Supermicro, AMD, Western Digital и Quantum); Новая гиперконвергенция: включение высокопроизводительных рабочих нагрузок для предприятия (компании-участники: Supermicro, Intel, Nutanix и Western Digital); ИИ и гипермасштабирование: безопасные службы данных для концентраторов солнечной энергии (компании-участники: Supermicro, AMD, VAST Data и Solidigm); Вертикальное и горизонтальное масштабирование: принятие правильного решения об архитектуре хранилища (компании-участники: Supermicro, Intel, Kioxia, Seagate, OSNexus и Graid Technology); Новые высокопроизводительные вычисления: оптимизированное хранилище от HPC до ИИ (компании-участники: Supermicro, NVIDIA, DDN и Solidigm); Как CXL позволяет создавать новые сценарии использования для систем хранения и серверов (компании-участники: Supermicro, Intel, Micron и Memverge).

Компания Supermicro (NASDAQ: SMCI) является глобальным лидером комплексных ИТ-решений, оптимизированных под приложения. Основанная и работающая в Сан-Хосе (штат Калифорния), Supermicro занимается инновационными разработками, которыми первыми выходят на рынок инноваций для предприятий, облачных технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникационной/периферийной ИТ-инфраструктуры 5G.