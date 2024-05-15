Supermicro расширил поставки стоек с жидкостным охлаждением для конвергенции ИИ с HPC

Технологии
15 мая 2024

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облака, хранения данных и 5G/Edge, сообщил о поставках комплексных решений с жидкостным охлаждением, включая холодные пластины, распределительные блоки (CDU) и коллекторы (CDM) охлаждения, а также целые градирни. Значительное повышение эффективности энергопотребления центра обработки данных (ЦОД) быстро достигается за счет использования в ЦОД серверов и инфраструктуры с жидкостным охлаждением, что позволяет снизить суммарное энергопотребление центра обработки данных до 40 %.

«Supermicro продолжает работать с нашими клиентами, специализирующимися на ИИ и высокопроизводительных вычислениях, чтобы внедрить новейшие технологии, в том числе комплексные решения жидкостного охлаждения, в их центрах обработки данных, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Наши комплексные решения жидкостного охлаждения могут справляться с мощностью до 100 кВт на стойку, что снижает совокупную стоимость владения центров обработки данных и позволяет повысить плотность вычислительных средств для ИИ и высокопроизводительных вычислений. Наша архитектура компоновочных блоков позволяет выводить на рынок новейшие графические процессоры и ускорители, а с нашими проверенными поставщиками мы продолжаем представлять на рынке новые решения масштаба стоек, которые поставляются клиентам с сокращенными сроками доставки».

Оптимизированные под конкретные приложения высокопроизводительные серверы Supermicro позволяют использовать самые производительные центральные и графические процессоры для моделирования, анализа данных и машинного обучения. Сервер Supermicro высотой 4U с 8 ГП и жидкостным охлаждением не имеет аналогов в своем классе, обеспечивая петафлопс вычислительной мощности ИИ при плотном форм-факторе за счет графических процессоров NVIDIA H100/H200 HGX. Supermicro скоро выпустит Supermicro X14 SuperBlade с жидкостным охлаждением в конфигурациях высотой 8U и 6U, монтируемый в стойку сервер X14 Hyper и сервер Supermicro X14 BigTwin. Несколько оптимизированных для высокопроизводительных вычислений серверных платформ будут поддерживать процессоры Intel Xeon 6900 с P-ядрами в компактном многоузловом форм-факторе.

Кроме того, Supermicro сохраняет лидерство, поставляя самый широкий портфель продуктов MGX с жидкостным охлаждением в отрасли. Supermicro также подтверждает свою поддержку поставок новейших ускорителей от Intel с новым ускорителем Intel® Gaudi® 3 и ускорителями AMD MI300X. Благодаря плотности до 120 узлов на стойку, обеспечиваемой серверами Supermicro SuperBlade®, для выполнения крупномасштабных приложений для высокопроизводительных вычислений достаточно всего нескольких стоек. Supermicro представит широкий спектр серверов на Международной конференции по сверхвысокопроизводительным вычислениям (ISC), включая системы Supermicro X14 с процессорами Intel® Xeon® 6.

Supermicro также представит и продемонстрирует на ISC 2024 широкий спектр решений, разработанных специально для сред высокопроизводительных вычислений и ИИ. Новые серверы высотой 4U с жидкостным охлаждением и 8 графическими процессорами NVIDIA HGX H100 и H200 наиболее интересны в линейке продуктов Supermicro. Эти и другие серверы будут поддерживать графические процессоры NVIDIA B200 HGX, когда они поступят в продажу. Новые системы с высококачественными графическими процессорами ускоряют обучение ИИ и моделирование с использованием высокопроизводительных вычислений, приближая больше данных к графическому процессору, чем предыдущие поколения за счет применения высокоскоростной памяти HBM3. Благодаря невероятной плотности серверов с жидкостным охлаждением высотой 4U одна стойка обеспечивает производительность (8 серверов x 8 графических процессоров x 1979 терафлопс для FP16 (с разреженностью) = свыше 126 петафлопс.  В Supermicro SYS-421GE-TNHR2-LCC могут использоваться пары процессоров Intel Xeon 4-го или 5-го поколения, а в AS -4125GS-TNHR2-LCC — пары процессоров AMD EPYC™ 4-го поколения.

Новый сервер AS -8125GS-TNMR2 обеспечивает пользователям доступ к 8 ускорителям AMD Instinct™ MI300X. Эта система также имеет два процессора серии AMD EPYC™ 9004 с 128 ядрами/256 потоками и памятью до 6 ТБ. Каждый ускоритель AMD Instinct MI300X содержит 192 ГБ памяти HBM3 на графический процессор, и все это подключается к универсальной базовой плате AMD (UBB 2.0). Кроме того, новые серверы AS -2145GH-TNMR-LCC и AS -4145GH-TNMR на ускоренных процессорах предназначены для ускорения выполнения рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений благодаря применению ускоренных процессоров MI300A. Каждый ускоренный процессор сочетает в себе высокопроизводительный процессор AMD, графический процессор и память HBM3, позволяя создать систему с 912 вычислительными блоками графических процессоров AMD CDNA™ 3, 96 ядрами Zen 4 и 512 ГБ унифицированной памяти HBM3.

На ISC 2024 будет показан сервер Supermicro высотой 8U с ускорителем для ИИ Intel Gaudi 3. Эта новая система предназначена для обучения и применения ИИ и может быть напрямую подключена к сети с помощью традиционной матрицы Ethernet. Двадцать четыре 200-гигабитных порта Ethernet интегрированы в каждый ускоритель Intel Gaudi 3 и обеспечивают гибкую связь с использованием открытых стандартов. Кроме того, ускоритель имеет 128 ГБ высокоскоростной памяти HBM2e. Ускоритель Intel Gaudi 3 рассчитан на эффективное вертикальное масштабирование от одного узла до тысяч, чтобы удовлетворять потребности моделей генеративного ИИ в расширении. Также будут представлены петабайтные системы хранения данных Supermicro, совершенно необходимые для крупномасштабных рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений и ИИ.

В качестве программного обеспечения для управления центром обработки данных будет продемонстрировано решение Supermicro SuperCloud Composer, позволяющее с одной консоли осуществлять контроль и управление всем центром обработки данных, включая отслеживание состояния всех серверов с жидкостным охлаждением.

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