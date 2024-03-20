Supermicro расширила портфель продуктов для ИИ с системами и стойками с NVIDIA Blackwell

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облачных вычислений, хранения данных и 5G/Edge, анонсировала новые системы ИИ для крупномасштабного генеративного ИИ с продуктами NVIDIA для центров обработки данных следующего поколения, включая новейший суперчип NVIDIA GB200 Grace Blackwell, графические процессоры NVIDIA B200 Tensor Core и B100 Tensor Core. Supermicro совершенствует свои текущие системы NVIDIA HGX H100/H200 8-GPU, чтобы они были готовы для NVIDIA HGX B100 8-GPU и улучшены для поддержки B200, что приводит к сокращению времени доставки. Кроме того, Supermicro еще больше укрепит свою обширную линейку систем NVIDIA MGX новыми предложениями с NVIDIA GB200, включая NVIDIA GB200 NVL72, комплексное решение стоечного уровня с 72 графическими процессорами NVIDIA Blackwell. Supermicro также добавляет в свою линейку новые системы, в том числе систему 4U NVIDIA HGX B200 8-GPU с жидкостным охлаждением.

«Наше внимание к архитектуре компоновочных блоков и комплексным ИТ-решениям для ИИ стоечного масштаба позволило нам разработать системы следующего поколения для расширенных требований графических процессоров на основе архитектуры NVIDIA Blackwell, таких как наша новая система на основе 4U с жидкостным охлаждением NVIDIA HGX B200 8-GPU, а также наши полностью интегрированные стойки с прямым подключением к чипу с жидкостным охлаждением с NVIDIA GB200 NVL72, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Эти новые продукты построены на проверенной системной архитектуре Supermicro и NVIDIA HGX и MGX, оптимизированной для новых возможностей графических процессоров NVIDIA Blackwell. Supermicro обладает опытом внедрения графических процессоров мощностью 1 кВт в широкий спектр систем с воздушным и жидкостным охлаждением, а также мощностью производства в 5000 стоек в месяц и рассчитывает стать первым на рынке в развертывании полных стоечных кластеров с графическими процессорами NVIDIA Blackwell».

Технология жидкостного охлаждения Supermicro позволит увеличить требования по теплоотводу (TDP) новейших графических процессоров и полностью реализовать потенциал графических процессоров NVIDIA Blackwell. Системы Supermicro HGX и MGX с NVIDIA Blackwell являются компоновочными блоками для будущего инфраструктуры ИИ и обеспечат новаторскую производительность для обучения ИИ с несколькими триллионами параметров и вывода ИИ в режиме реального времени.