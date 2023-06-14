Supermicro расширяет линейку продуктов AMD новыми серверами и новыми процессорами

Компания Supermicro, Inc., являющаяся поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения и 5G/Edge, объявляет о том, что вся линейка систем H13 на базе AMD теперь доступна с поддержкой процессоров 4-г поколения AMD EPYC на основе архитектуры Zen 4c и процессоров AMD EPYC 4-г поколения с технологией AMD 3D V-Cache.

Серверы Supermicro на базе процессоров AMD EPYC 4-г поколения для облачных вычислений с высокой плотностью потоков и 128 ядрами на сокет обеспечивают впечатляющую плотность размещения и масштабируемую производительность с энергоэффективностью для развертывания облачных рабочих нагрузок в более консолидированной инфраструктуре. Эти системы предназначены для облачных операторов с целью удовлетворения постоянно растущих потребностей пользовательских сеансов и предоставления новых сервисов с поддержкой искусственного интеллекта. Серверы с технологией AMD 3D V-Cache эффективно взаимодействуют с техническими приложениями в FEA, CFD и EDA. Большой размер кэш-памяти 3-го уровня позволяет этим типам приложений работать быстрее, чем когда-либо прежде. За последние несколько лет благодаря процессорам AMD EPYC было установлено более 50 мировых рекордов.

«Supermicro продолжает расширять границы своих продуктовых линеек в соответствии с требованиями клиентов. Мы проектируем и поставляем ресурсосберегающие, оптимизированные для приложений серверы с интеграцией в масштабе стойки для быстрого развертывания, — заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — Благодаря нашему растущему ассортименту систем, полностью оптимизированных для процессоров AMD EPYC 4-г поколения, облачные операторы теперь могут достигать предельной плотности и эффективности для многочисленных пользователей и облачных сервисов даже в центрах обработки данных с ограниченным пространством. Кроме того, наши усовершенствованные высокопроизводительные многосокетные и многоузловые системы справляются с широким спектром технических вычислительных задач и существенно сокращают время вывода на рынок производителям при проектировании, разработке и проверке новых продуктов с использованием ускоренной производительности приложений, требующих больших объемов памяти».

«Процессоры AMD EPYC 4-г поколения предлагают самую высокую плотность ядер среди всех процессоров x86 в мире и обеспечивают превосходную производительность и эффективность при выполнении задач, связанных с облачными рабочими нагрузками, — заявил Линн Комп (Lynn Comp), корпоративный вице-президент AMD по маркетингу серверных продуктов и технологий. — Наше новейшее семейство процессоров для центров обработки данных позволяет клиентам сбалансировать рост рабочей нагрузки и гибкость с важнейшими требованиями по консолидации инфраструктуры, позволяя нашим клиентам выполнять больше работы с большей энергоэффективностью в то время, когда облачные вычисления преобразуют центр обработки данных».