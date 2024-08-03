Supermicro выпустила SuperCluster Plug-and-Play для NVIDIA Omniverse

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облачных вычислений, хранения данных и 5G/Edge, объявила о расширении своего портфеля решений plug-and-play SuperCluster для инфраструктуры ИИ для платформы NVIDIA Omniverse, чтобы обеспечить высокопроизводительные генеративные 3D-процессы с поддержкой ИИ корпоративного масштаба. Это новое решение SuperCluster оснащено новейшими системами Supermicro NVIDIA OVX и позволяет предприятиям легко выполнять масштабирование по мере роста рабочих нагрузок.

«Компания Supermicro является лидером отрасли в разработке продуктов, оптимизированных для графических процессоров, которые традиционно используются для 3D-графики и ускорения приложений, а теперь и для ИИ, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. «По мере распространения ИИ предприятиям все больше требуется вычислительная инфраструктура, которая объединяет все эти возможности в едином пакете. Решение SuperCluster от Supermicro оборудовано полностью взаимосвязанными системами 4U PCIe GPU NVIDIA-Certified Systems для NVIDIA Omniverse, которые насчитывают до 256 графических процессоров NVIDIA L40S PCIe на масштабируемый модуль. Система помогает обеспечить высокую производительность на платформе Omniverse, включая интеграции генеративного ИИ».

SuperCluster для NVIDIA Omniverse расширяет предложения Supermicro по стоечным решениям для ИИ, оптимизированным для приложений. Широкий круг профессионалов использует рабочие процессы 3D, требующие интенсивных вычислений, включая различные варианты использования, — от проектирования изделий до разработки промышленных цифровых двойников. Генеративный ИИ дополнил существующие рабочие процессы 3D и повышает производительность для новой эры приложений. Решение SuperCluster для NVIDIA Omniverse помогает упростить развертывание горизонтально масштабируемой инфраструктуры для многозадачных потребностей 3D и ИИ.

Системы Supermicro NVIDIA OVX служат фундаментальным элементом вычислительной мощности кластера. На каждом системном узле размещено до 8 новейших графических процессоров NVIDIA PCIe, которые обеспечивают сочетание высочайшей производительности 3D и обеспечивают исключительную производительность генеративного ИИ благодаря поддержке тензорных ядер и модуля трансформера. Системы питаются от 4 блоков питания Titanium Level мощностью 2700 Вт — все на шасси с высоким потоком воздуха, чтобы обеспечить устойчивость работы в сценариях с высоким коэффициентом использования. До четырех плат BlueField-3 SuperNIC или четырех плат NVIDIA ConnectX-7 NIC на систему обеспечивают скорость сети 400 Гбит/с с высокой масштабируемостью и безопасностью.

Системы графических процессоров 4U PCIe GPU компании Supermicro полностью сертифицированы компанией NVIDIA для NVIDIA Omniverse, они проходят строгий процесс проверки, в рамках которого проверяется производительность, надежность, масштабируемость и безопасность. Организации могут максимально повысить производительность для широкого спектра рабочих нагрузок в рамках платформы разработки NVIDIA Omniverse, включая глобальную экосистему OpenUSD и технологии генеративного ИИ, с помощью облачных API Omniverse.

SuperCluster для NVIDIA Omniverse — это полностью взаимосвязанное инфраструктурное решение, которое обеспечивает дизайнерам, художникам, инженерам и другим пользователям доступ к самому высокому уровню вычислений на графических процессорах, в случае необходимости, за счет целостного доступа к виртуальным графическим процессорам или аппаратного доступа к полным узлам системы. Высокопроизводительная сетевая структура с пропускной способностью 400 Гбит/с, поддерживающая NVIDIA Spectrum™-X Ethernet, позволяет предприятиям, разрабатывающим индивидуальные большие языковые модели, подключаться к комбинированному пулу памяти графических процессоров с разных узлов системы, что необходимо для обучения больших моделей ИИ.

Проверенные стоечные решения Supermicro варьируются от 4 графических процессоров до масштабируемого блока с 256 графическими процессорами, который можно дополнительно множить для удовлетворения требований предприятия любого размера.