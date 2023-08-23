Supermicro запускает решение vSAN HCI, обеспечивающее повышение производительности до 4,7 раз при снижении затрат в 3 раза

Компания Supermicro, Inc., являющаяся поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного хранения и 5G/Edge, сегодня объявила о выпуске нового решения VMware vSAN, оптимизированного для выполнения гиперконвергентных виртуализированных рабочих нагрузок корпоративного класса. По мере развития виртуализированных рабочих нагрузок повышается потребность в вычислительной мощности и производительности хранения данных, что требует увеличения емкости для удовлетворения требований к уровню обслуживания приложений и максимальной плотности виртуальных машин. В данном решении также используется новейший ускоритель Intel AMX для выполнения задач с использованием искусственного интеллекта.

По сравнению с Supermicro X11 BigTwin эталонные испытания, проведенные компанией Supermicro, показали увеличение пропускной способности IO в 4,7 раза и снижение задержки в 8,2 раза по сравнению с эталоном HCIBench, что в 4,9 раза выше пропускной способности при классификации изображений по модели ResNet50 BERT-Large и в 4 раза выше пропускной способности естественного языка. Кроме того, превосходная мощность и эффективность архитектуры Supermicro X13 BigTwin могут обеспечивать повышение стоимости и производительности в 3 раза в рамках одного узла по сравнению с аналогичным развертыванием, основанным на системах старого поколения Supermicro, что создает убедительный кейс для организаций по модернизации своей стареющей инфраструктуры.

«Supermicro продолжает лидировать в индустрии гиперконвергентной инфраструктуры, представив первое решение Gen5 vSAN на основе 41-го поколения Наша ведущая в отрасли платформа Supermicro BigTwin поддерживает новейшее поколение носителей флеш-памяти в плотных многоузловых форм-факторах, оптимизированных для HCI для вывода vSAN из коробки. Клиенты Supermicro’s X13 BigTwin и vSAN могут получать выгоду от повышения пропускной способности в 4,7 раза и уменьшения задержки по сравнению с эталоном HCIBench с улучшенными характеристиками поколения. Это решение позволяет клиентам выполнять больше экземпляров в одном и том же аппаратном и стоечном пространстве, что повышает производительность и эффективность использования при одновременном снижении затрат».

Платформа Supermicro X13 BigTwin обеспечивает идеальный баланс вычислительной мощности, плотности памяти, емкости памяти и резервирования для развертывания в HCI, а узлы vSAN-ready готовы к немедленному развертыванию без необходимости традиционных корпоративных систем хранения. Архитектура Supermicro X13 с масштабируемыми процессорами 4-го поколения Intel® Xeon® обеспечивает поддержку новейших отраслевых накопителей PCIe 5,0 NVMe от ведущих в отрасли поставщиков для обеспечения беспрецедентной производительности хранения данных.