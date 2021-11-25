Свои возможности в рамках реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» проверили тик-токеры

На днях в интернете завершился показ третьего сезона патриотического интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить», которое рассказывает о подвигах Великой Отечественной войны.

Финал получился зрелищным — шестеро участников, среди которых были и популярные тик-токеры Аня Оушен, Стивен Темкенг и Андрей Барановский, справились с испытаниями и зажгли победные фаеры!

На протяжении всего сезона участники из разных городов России проходили испытания, основанные на подвигах Великой Отечественной войны: строили плот для переправы пушки, чистили 50 килограммов рыбы и коптили ее, форсировали реку, натягивали колючую проволоку, варили березовую кашу, добывали деготь и многое другое. Главной фишкой прошедшего сезона стало участие в проекте популярных тик-токеров, кумиров молодежи. Участие приняли: Макс Фит, Максим Усманов, Андрей Барановский, Аня Оушен, Ангелина Авдиянц, Иса Шенгелия, Женя Дихтяренко, Максим Словиков, Стивен Темкенг. Общая аудитория участников достигала более 20 миллионов пользователей. Те, кого мы привыкли видеть танцующими и поющими перед камерами, примерили на себя совсем другую роль и попробовали испытать себя, проверить свои возможности.

«Проект очень крутой! И такие проекты сто процентов нужны нашему поколению. Мы с ребятами так погрузились в атмосферу, что постоянно в перерывах обсуждали, как это все происходило в то время, каково было солдатам, стали задумываться над тем, через что прошли наши деды и прадеды. А еще, я надеюсь, нам удалось доказать, что тик-токеры – это не дурачки, которые танцуют перед камерой днем и ночью. Мы показали, на что мы способны и в экстремальных условиях», — рассказал в интервью тик-токер Макс Фит.

Напомним, что «Пережить, чтобы помнить» — социально-патриотическое реалити-шоу для молодежи. 12 эпизодов третьего сезона собрали уже более 25 миллионов просмотров.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках национального проекта «Культура».