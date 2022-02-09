Свой сертификат ICSA Labs подтверждает RevBits Endpoint Security

Компания RevBits объявила о сохранении своего сертификата ICSA Labs Advanced Threat Defense (независимое подразделение Verizon), о котором сообщалось в ее оценке RevBits Endpoint Security (RevBits EPS) за IV квартал 2021 года.

Тестирование проводилось в соответствии с протоколом Advanced Threat Detection, разработанным для оценки средств обеспечения защиты компьютеров от новых и малоизвестных угроз в виде вредоносных программ. Было выполнено более 1300 тестовых прогонов, содержащих как вредоносные образцы, так и безобидные приложения. Проверка велась в течение 32 дней.

Общий уровень обнаружения RevBits EPS составил почти 100%, при этом для успешной сертификации достаточно 75%.

«Средство обеспечения кибербезопасности RevBits Endpoint Security имеет уникальную архитектуру на основе запатентованных технологий. Данный продукт был разработан с целью обеспечения лучшей защиты в своем классе, — заявил технический директор компании Муктеба Челик (Mucteba Celik). — Мы были поражены его способностью к обнаружению и зафиксировали отсутствие ложных срабатываний. Кроме того, точность данного продукта подтвердилась обнаружением 100% угроз, существовавших не более четырех часов».

«Сохранение этого сертификата имеет важное значение для нашей компании и наших клиентов, — заявил глава компании Дэвид Шифер (David Schiffer). — Та скверна, которую несут в себе вредоносные программы и программы-вымогатели, должна быть побеждена, а помощь в защите организаций всех типов является одним из приоритетов RevBits. Наше средство защиты оконечных устройств обеспечивает достижение этой цели, вызывая у нас гордость».