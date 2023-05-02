Свыше 100 московских школьников приняли участие в открытии навигации в Морском центре

Москва
2 мая 2023

Столичные школьники посетили торжественное открытие навигации в Морском центре им. Петра Великого. Более столичных 100 школьников приняли участие в соревнованиях по перетягиванию каната, метанию гранат, разборке/сборке автоматов. Соревнования прошли под эгидой Департамента образования и науки города Москвы, сообщают Аргументы недели.

По словам директора Московского центра «Патриот.Спорт» Марата Кучушева, открытие навигации является началом нового водного сезона. С этого дня начинаются практические занятия по гребле на шлюпках и управлению швертботами, а также череда соревнований по парусному спорту, мастер-классы, летние детские смены. Центром прилагается максимум усилий для того, чтобы сделать отдых детей активным, интересным и полезным.

Главным событием мероприятия стали прошедшие гонки на шлюпках, участие в которых приняли команды старшеклассников.

Ежегодно в период навигации в подобных командных соревнованиях и регатах Морского центра принимает участие множество учащихся московских школ.

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