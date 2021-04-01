Свыше 15 будущих лидеров мнений выбрал в Казани проект Insight People (@insight.people)

Проект Insight People (@insight.people) едет по России, следуя за колесом фортуны — оно выбирает точки на карте для приземления. В этот раз оно остановилось на Казани, где 27 марта блогеры и музыканты Insight провели фан-встречу и концерт — вырвались из онлайна в офлайн максимально громко!

Мы ищем самых оригинальных, самобытных и ярких ребят, которых превращаем в профессиональных блогеров. Как? Для этого у нас есть все инструменты — работа в команде топовых блогеров, музыкантов и профи своего дела, обучение продвижению, инсайты, экспертная поддержка и вывод на столичный и мировой блогерский уровень.

Во время встречи в Казани мы выбрали более 15 будущих лидеров мнений (но на этом работа не остановилась, мы до сих пор смотрим ваши профили), которым Анатолий Цой, Алекс Стоун, Алексей Савко, Аркаша Меклер и группа «Рум и Рам» раскрыли первые инсайты по раскрутке личного блога. Будущих и нынешних звезд мы собрали в самом популярном ресторане VASILCHUKÍ Chaihona №1 — карьеру надо начинать красиво, ведь правда?

И еще немного о фан-встречах, которые организует Insight People: на них нет никакой воды и общедоступной информации, только рабочие факты и секреты продвижения, возможности для знакомства, общение с топовыми блогерами и старт творческой карьеры. А еще мы любим призы — после фан-встречи пять счастливчиков ушли с новыми айфонами.

Хватит тратить ресурс в пустую, стартуй в мир блоггинга вместе с Insight People — в нашем инстаграм расскажем о следующей фан-встрече и городе, не пропусти!