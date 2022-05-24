Свыше 25 тыс. москвичей посетили музеи столичных школ и колледжей

Московским центром «Патриот.Спорт» к Международному дню музеев организована городская акция «Я поведу тебя в музей», собравшая 25 тысяч участников, и свыше 150 школ и колледжей Москвы.

Помимо традиционных интерактивных и обзорных экскурсий, на этот раз педагогами и активистами школьных музеев были организованы тематические уроки, литературные чтения, творческие встречи, музыкальные вечера, мастер-классы, различные квесты.

В наши дни при большинстве образовательных организаций Москвы действуют самые различные краеведческие, военно-патриотические и посвященные различным профессиональным и культурным сферам музеи. Нередки случаи пополнения экспозиций найденными школьными поисково-исследовательскими отрядами артефактами, и даже семейными реликвиями учащихся и педагогов. Как, например, в Палеонтологическом музее, действующем на базе школы №2087, или в музее школы №626, посвященном народной артистке СССР Наталии Сац.

В этом году в рамках акции состоялось свыше 200 различных мероприятий.