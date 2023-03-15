Свыше тысячи московских школьников приняли участие в занятиях «Учебного дня в архиве»

Москва
15 марта 2023

Государственный архив РФ посетили свыше тысячи московских школьников. Ученикам предоставили уникальную возможность ознакомиться с историческими документами в рамках занятий «Учебного дня в архиве», сообщают «Аргументы недели».

Городской методический центр департамента образования и науки Москвы совместно с Государственным архивом РФ организовал проект специально для учеников предпрофессиональных классов столичных школ. Организаторы отмечают, что каждый месяц ребята, которые посещают педагогические, кадетские и медиаклассы, имеют возможность знакомиться со спецификой хранения и атрибутирования документов, посещать фонды архивов, а также решать практические задачи на основе полученных знаний.

Каждому направлению предпрофессиональных классов соответствует свой набор знаний. Например, будущим педагогам предлагается узнать о системе воспитания и образования цесаревичей. Ребятам для ознакомления доступно содержание учебных программ, расписание уроков, а также старинные табели с оценками.

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