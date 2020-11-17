«Сыктывкар Тиссью Груп» и WWF запустили совместный экологический проект

В число природоохранных приоритетов компании-производителя санитарно-гигиенической продукции «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ) входит внедрение принципов устойчивого развития по всей производственно-технологической цепочке. В магазинах ведущих отечественных ритейлеров уже в нынешнем месяце появится продукция СТГ бренда Veiro со значком панды. Ее будут продавать в рамках реализации совместного лицензионного проекта СТГ и Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF). Часть вырученных средств поможет с реализацией в РФ проектов WWF РФ, целью которых является охрана природы.

По словам директора по связям с общественностью и продвижению СТГ Нины Прасоловой, компания стремится играть ведущую роль в деле обеспечения устойчивого развития сферы целлюлозно-бумажного производства. Компания верит, что ее действия и пример могут положительно повлиять на общество и планету. Как добавила Нина Прасолова, «Бизнес во благо» — важная часть стратегии и плана развития компании.