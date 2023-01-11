S’YOUNG и Jo Loves углубляют партнерство, укрепляют связи Jo Loves с китайским рынком

S’YOUNG International, инициатор модели сотрудничества «КП» — открытой цифровой платформы, позволяющей мировым косметическим брендам получить доступ к китайскому рынку, расширила свое партнерство с Jo Loves (далее «бренд») — новейшим брендом легендарной парфюмера-предпринимательницы Джо Мэлоун CBE. С поддержкой S’YOUNG на местном уровне бренд Jo Loves достиг существенных результатов на китайском рынке, несмотря на сложные условия.

Учитывая меняющиеися вкусы потребителей и общие условия рынка в Китае, команда S’YOUNG разделяет четкое видение бренда. Компания тесно сотрудничает с командой Jo Loves в продвижении этого уникального бренда и выступает в качестве не просто торгового представителя, а его китайского партнера, уделяя особое внимание имиджу бренда, управлению продукцией и маркетингу.

Инновационная коллекция ароматов Jo Loves, созданная Джо Мэлоун CBE лично, ориентирована на потребителей поколения Z. В 2020 году, когда бренд Jo Loves начал свое шествие по глобальным рынкам, разразилась пандемия. Как заявила Джо Мэлоун CBE в интервью Vogue Business , секретом успеха любого бренда являются не изысканные офисы и конференц-залы, а «творческий подход, отличная команда и замечательные партнеры».

Более высокие, чем ожидалось, показатели продаж Jo Loves в Китае стали возможны благодаря поддержке S’YOUNG. Сочетая представление бренда на основе глубокого анализа с обширным маркетинговым и операционным опытом, компания S’YOUNG помогла Jo Loves произвести впечатление на китайских потребителей с помощью индивидуальной стратегии. В Международный женский день этого года наиболее продаваемый парфюм Jo Loves «Тайский лайм и манго» всего за 5 минут превысил объем продаж в миллион юаней в рамках кампании прямых трансляций, организованной S’YOUNG, и в настоящее время стал самым продаваемым зарубежным парфюмом на крупнейшей платформе электронной коммерции Tmall (B2C) в Китае.

S’YOUNG International дает международным косметическим брендам возможность взаимодействия с китайским рынком за счет сосредоточения внимания на культурной локализации, эффективной операционной деятельности, рекламе и дистрибуции. Более 4 000 ее сотрудников работают более чем с 50 крупными международными брендами, включая KIKO, CELLEX-C, MEMO PARIS, MESOESTETIC, ZELENS, LUMENE…, а также заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве с Johnson & Johnson Group в целях содействия реализации в Китае ее полного ассортимента потребительских товаров, включая Dr. Ci:Labo, Listerine, Neutrogena и др.