S’Young International: форум и новости рынка красоты Китая после коронавируса

S’Young International, инициатор модели сотрудничества China Partner (CP), цифровой открытой платформы для подключения мировых косметических брендов к китайскому рынку, провела эксклюзивный форум по косметике в Palazzo GNDI, Болонья, Италия,17 марта, при участии крупнейшей в Китае трансграничной онлайн-торговой площадки Tmall Global и Pier Augé, являющейся новатором в сфере косметической продукции для чувствительной кожи, для обсуждения реалий китайского рынка в постпандемическую эпоху. На этом мероприятии генеральный директор и соучредитель компании S’Young International Маршалл Чен (Marshall Chen) поделился своими идеями о мерах, которые помогают международным косметическим брендам преодолевать трудности и использовать преимущества на меняющемся китайском рынке.

После ослабления мер по профилактике Covid-19, китайский рынок красоты продемонстрировал более высокий потенциал роста. Данные свидетельствуют о том, что объемы потребления в сфере красоты на душу населения в Китае по-прежнему предоставляют возможности для пятикратного роста. Однако Маршалл также предупредил, что, несмотря на бурный рост китайского рынка красоты, он также сталкивается с трудностями. Ориентируясь на эти проблемы, Маршалл предоставил три главные рекомендации, которые помогут брендам избежать потенциального спада: не недооценивайте конкуренцию; не смешивайте разные группы потребителей; не копируйте предыдущий опыт успеха.

Roundtable discussion at S’Young Exclusive Cosmetics Forum

Нынешний китайский косметический рынок можно условно разделить примерно на три категории: китайские местные бренды, известные международные бренды и нишевые международные бренды. Конкуренция между первыми двумя категориями является ожесточенной, в то время как нишевые бренды часто выходят на рынок, ориентируясь на конкретные сегменты рынка во избежание интенсивной конкуренции. Для выхода на эти рыночные сегменты брендам необходимо сосредоточиться на формировании своего имиджа под определенную целевую аудиторию. Городская структура Китая варьируется от городов первого до восьмого уровня и находится под влиянием различных каналов и маркетинговых условий. Для эффективного развития бренда важно дифференцировать маркетинговые стратегии в зависимости от городского уровня. По сравнению с зарубежными рынками китайская индустрия красоты имеет более высокий процент каналов электронной коммерции и в значительной степени зависит от социальных сетей и коротких видеороликов. Также важно обратить внимание на отличия в требованиях к косметическим продуктам, которые производятся для азиатских потребителей, что требует дифференциации от зарубежных рыночных стратегий.

Теперь возникает вопрос, при нынешнем состоянии китайской индустрии красоты, каким образом бренды могут выжить и достичь долгосрочного успеха на таком сложном рынке с большими перспективами и различными проблемами? Маршалл предлагает придерживаться трех основных принципов: начинайте с потребностей; создавайте бренд; развивайте бренд, как воспитываете ребенка.

«Учитывая текущие сложности на рынке красоты в Китае, бренды должны не только выявлять очевидные потребности клиентов, но и исследовать их глубинные желания, чтобы предлагать инновационную продукцию, отвечающую их индивидуальным потребностям. Например, традиционная тональная основа или продукт для отбеливания кожи удовлетворят лишь основные потребности китайских клиентов, в то время как такие продукты, как питьевые добавки для отбеливания от испанского косметологического бренда или тональная основа длительного действия от миланского бренда DNA, обеспечат дополнительные преимущества, удовлетворяющие скрытые желания клиентов», – заявил Маршалл.

Он также подчеркнул важность продвижения бренда в текущем сценарии, подчеркнув, что косметическим брендам необходимо изучить сильные стороны своего бренда, исторические корни и культурную самобытность. Это крайне важно для формирования четкого и привлекательного имиджа бренда, который вызывает сильный эмоциональный отклик у клиентов и позволяет выделиться среди других компаний в условиях острой конкуренции и переполненного китайского рынка в сфере красоты. Кроме того, для построения успешного бренда на комплексной основе необходимо интегрировать разработку продукции, маркетинговые стратегии, эффективные операции и управление логистикой как в режиме онлайн, так и в традиционных трансграничных и внутренних продажах.

На этом мероприятии Кристина Хуэй (Kristina Hui) – глава Beauty UK и Nordics в Tmall Global представила стремительную цифровую эволюцию розничной торговли в Китае в последние годы. Она также отметила, что изменения, вызванные пандемией, побудили платформу искать новые решения для взаимодействия и вовлечённости клиентов.

Генеральный директор Pier Augé Шарль Дюпон (Charles Dupont) заявил о важности выбора подходящего партнера в Китае, который может помочь международным брендам в достижении устойчивого роста в долгосрочной перспективе. В 2022 году компании Pier Augé и S’Young заявили о начале стратегического сотрудничества. В рамках модели сотрудничества CP, используя опыт S’Young на рынке Китая, продажи флагманского продукта Douce Aura Pier Augé, выросли на 259% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате популярность Pier Augé среди китайских клиентов выросла в четыре раза, а объем продаж компании увеличился в четыре раза за 12 месяцев.

Компания S’Young, являющаяся инициатором модели сотрудничества CP, установила партнерские отношения более чем с тридцатью международными брендами в целях предоставления им экспертного опыта на рынке и важнейших инструментов для преодоления проблем и достижения устойчивого роста в Китае. Наши универсальные решения включают позиционирование бренда, уникальные коммуникационные стратегии, маркетинг, розничную торговлю и управление цепочками поставок, и мы работаем вместе с нашими партнерами над уточнением их основных целей и составлением планов действий для каждого этапа развития, что позволяет им создавать бестселлеры и создавать надежные омниканальные системы. Для достижения этой цели мы развиваем прочные связи с нашими партнерами, что гарантирует успех их бренда в Китае, который мы совместно развиваем в ходе тесного сотрудничества, которое во многом сравнимо с процессом воспитания ребенка», – заявил Маршалл.