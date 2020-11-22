Сыродел Олег Сирота поддержал школьника, получившего двойку за нестандартное сочинение

По всем соцсетям недавно разлетелась фотография сочинения учащегося пятого класса столичной школы по имени Ники. Мальчику выставили двойку за то, что он назвал сыр положительным героем, анализируя знаменитую басню Сергея Крылова. Преподаватель расценил это, как глупость, впрочем, ребенок нашел поддержку у истринского сыродела, главы проекта ОНФ «Народный фермер» Олега Сироты. Проникнувшись нестандартной интерпретацией басни, он с помощью своих подписчиков в соцсетях нашел семью школьника. Фермер пригласил Ники посетить свою сыроварню, где накормил его пиццей и устроил экскурсию по производству. Об этом сообщает сайт ОНФ.

Отмечается, что во время посещения фермы Ники также получил подарки — фирменный «Истринский сыр», который производится Олегом Сиротой, а также корзину угощений от фермеров из Московской области. Как заявил сыродел, он не считает правильным, когда ребенка наказывают за нестандартное мышление. Он добавил, что поддерживает его мнение о том, что именно сыр — положительный герой басни.