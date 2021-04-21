Сыровар Олег Сирота поднял проблему катастрофической нехватки специалистов в сельском хозяйстве

«Я написал письмо министру просвещения Сергею Кравцову о катастрофической ситуации с системой профтехобразования, подготовкой кадров и колоссальном кадровом голоде в сельском хозяйстве и промышленности», — сообщил Олег Сирота. Фермер рассказал об общих проблемах, с которыми столкнулись современные сельхозпроизводители. Крестьянские хозяйства в большинстве своем оснащены современной техникой и роботизированными линиями производств, которые обслуживать не в состоянии даже преподаватели профильных колледжей. Как сообщают ДниРу, по словам Сироты, уровень подготовки настолько низок, что некоторые выпускники на собеседовании не могут вспомнить о профессии, на которую учились. Сирота предложил Кравцову обсудить меры по повышению престижа и эффективности среднего профессионального образования. Фермер подготовил ряд предложений, которые позволят исправить ситуацию.