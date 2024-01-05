Тайланд встретил 2024 в CentralWorld в центре Бангкока

Central Pattana plc, крупнейший застройщик в Таиланде и оператор 39 центральных торговых центров по всей стране, в сотрудничестве с ведущими государственным и частными партнерами, включая Туристическое управление Таиланда, Королевскую полицию Таиланда Городской администрации Бангкока, Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA) и т. д., создали удивительный отсчет мирового класса, подтвердил свою двадцатилетнюю репутацию лучшего организатора отсчетов в мире. Когда наступил исторический момент, сотни тысяч людей объединились, отсчитывая начало 2024 года.

Thailand welcome 2024 at CentralWorld, Times Square of Asia – The only one World’s Entertainment Countdown Landmark of All Time in the Heart of Bangkok (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

Вход в 2024 год произошел в окружении красивых футуристических фейерверков на 180 градусов, которые объединяли настоящие фейерверки со спецэффектами на экране Panoramix. Кроме того, это единственное место, которое собрало артистов в жанре K-Pop, C-Pop и T-Pop на одной сцене. K-Pop: Youngjae Got 7, C-Pop: Патрик Наттават и целый ряд T-Pop-исполнителей, в том числе PP Krit и Биллкин Путтипон, BOWKYLION и коллаборация между Нонтом Танонтом и Инк Варунторн. Наконец, последний 15-минутный отсчет до 2024 года прошел на экранах по всему Бангкоку.

Отсчет centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 был самым популярным местом отсчета в сердце Таиланда в течение более двух десятилетий. Кроме тесного сотрудничества centralwOrld с другими секторами в организации отсчета с 2000 года, расположенный в центре города Central World благодаря идеальной транспортной развязке и немаленькому торговому району Ратчапрасонг, который может вместить 250 000 тысяч, является лучшим местом для встречи нового года.

Thailand welcome 2024 at CentralWorld, Times Square of Asia – The only one World’s Entertainment Countdown Landmark of All Time in the Heart of Bangkok (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

Это очередной год, когда centralwOrld организовывает новогодний обратный отсчет с людьми по всему миру, появившись на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы проводить последнюю ночь года вот уже в пятый раз подряд. Плюс живописные запоминающиеся моменты, что делает centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2024 символическим событием празднования Нового года в Таиланде, создавая запоминающиеся новогодние моменты подобно тому, как это происходит на знаменитых отсчетах по всему миру. Кроме того, мероприятие обеспечивает надежные меры безопасности для большого количества тайцев и иностранцев, а также способствует росту экономики страны.