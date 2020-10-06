Талантливые женщины получили награды

В Москве состоялась церемония вручения Международной премии Successful Ladies Awards-2020

Талантливые женщины теперь могут заявить о себе! Для этого достаточно подать заявку на участие в Ежегодной Международной премии Successful Ladies Awards. В 2020 году мероприятие прошло 30 сентября в Москве в Golden Palace. Ведущим стал Андрей Разыграев (Муз-ТВ).

Побороться за главный приз могли женщины со всего мира, вне зависимости от возраста, национальности, семейного положения. Награды вручались в 4 категориях – бизнес, творчество, наука, спорт. Организатор события – Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.

Оценивало конкурсанток компетентное жюри: главный редактор журнала «Fresh» Алена Александрова, генеральный директор журнала «Самозащита» Наталья Иванько, международный эксперт по маркетингу и стратегическому развитию Анастасия Витрук, стилист Александра Пинкевич, пластический хирург Дмитрий Скворцов, телеведущая, стилист Катя Гершуни, креативный директор канала «Моя планета», старший преподаватель МГУ Роман Лобашов, шеф-повар Руслан Буй, актриса, певица Евгения Короткевич, актриса Карина Мишулина, предприниматель Вадим Баранов, певец Максим Лидов, парфюмер Валерия Нестерова, пластический хирург, главный врач бьюти клиник Дарья Науменкова, руководитель элитного ломбарда «Рублёв» Никита Шерман, предприниматель, основатель платформы №1 для автоматизации маркетинга в РФ Иван Боровиков и другие.

Цель премии – вдохновить женщин на развитие во всех областях и открытие своего дела. В этом году количество участниц превысило 2 тысячи человек, заявки присылали из России, стран СНГ, Европы, США, Дубая.

В итоге победительницами стали: Регина Кузьмичева – «Лучший эксперт по отношениям», Анна Журавлева – «Сооснователь лучшей косметологической клиники», Кристина Бридан-Ростовская «Лучшая модель», Светлана Стадник – «Лучший проект в Fashion», Алсу Кузнецова — «Лучшая бизнес-леди по диверсификации бизнеса», Алена Бачина – «Сооснователь лучшей сети клиник», Ника Васильева – «Лучший эксперт инъекционной косметологии», Виктория Баянова «Лучший эксперт по финансовой грамотности», Елена Ильчук «Лучший эксперт по безоперационному долгосрочному омоложению Эластикум», Анна Драгост – «Лучший психолог», Ольга Петрунина — «Лучший онлайн-косметолог», Анна Анисимова – «Лучший астролог», Линара Дулатова – «Лучший event дизайнер и эксперт в сфере event дизайна», Мария Фролова — «Лучший основатель наркологической клиники», Вероника Сустова – «Лучший молодой предприниматель», Мариам Лазарева «За развитие благотворительности в России», Анастасия Новикова – «Лучший журналист светской хроники», Виктория Бирюкова – «За помощь детям».

Награды также получили звезды и блогеры–«миллионники»: группа «Фабрика» — «Лучшая музыкальная группа», Ольга Прокофьева – «Лучшая театральная актриса», певица, телеведущая Ольга Орлова – «Лучший зоозащитник», Дарья Повереннова – «Лучшая киноактриса», Елена Воробей – «Лучшая комедийная актриса», Екатерина Андреева – «Лучшая ведущая информационной программы», Диля Долинская – «Лучшая ведущая утренней программы», Марув – «Лучшая певица», Ирина Безрукова – «Лучшая актриса», Нелли Ермолаева – «Лучшая ведущая развлекательных программ», Наталья Еприкян – «Лучший креативный продюсер и ведущая на ТВ», Валерия Чекалина «Лучший создатель косметического бренда», Мария KAKDELA — «Основатель лучшего женского сообщества».

Своими выступлениями гостей порадовали: Макс Лидов, Таня Герман, Сергей Михайлин, Сандра, Самедли, Marusia, Сергей Лобэн, Евгения Короткевич, Buranov, Елена Фрейман.

Партнерами премии стали: АО «КОМПАНИЯ «ПРОДУКТ-СЕРВИС» — производитель натурального кофе под брендами «LEBO Coffee» и СЕРЕНАДА, студия наращивания ресниц Анны Ключко, студия красоты «ES_ONE», клиника «Елены Ильчук», косметический бренд Bio-Oil, бренд дизайнерской одежды и аксессуаров SELBERG, бутик дизайнерского света L’ARTE LUCE, парфюмерный бренд VN Exclusive Perfumes.

Организаторы премии также выражают благодарность фотографам: Евгению Жуковскому (@zhukiphoto.ru), Алене Валькович (@valkovich.ru), Александре Никольской (@nikophotoos), Александре Пастуховой.