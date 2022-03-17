Talogy меняет всю индустрию управления кадровым потенциалом

600 экспертов в области психологии и технологий работы с людьми, представляющих 17 компаний из более чем 20 стран, предлагают свои услуги по раскрытию кадрового потенциала в рамках Talogy .

В чем секрет успешного найма и развития кадрового потенциала? Ответ заключается в сочетании психологических методов и технологий работы с людьми.

С помощью Talogy клиенты могут принимать более эффективные решения по управлению кадрами, используя достижения науки и технологий, накопленные за более чем 75 лет работы. Услуги Talogy охватывают весь жизненный цикл персонала — отбор лучших кандидатов, повышение их квалификации и развитие корпоративной культуры.

Глобальный президент Talogy Питер Селесте (Peter Celeste) отметил следующее: «Наша компания характеризуется быстрым ростом, как органическим, так и за счет новых приобретений. Мы смогли объединить лучшие умы в области управления кадровым потенциалом и дополнили это преимущество новейшими технологиями с целью расширения географии деятельности компании. Наши эксперты создают надежные, эффективные и удобные решения для работы с талантливыми сотрудниками, которые меняют всю индустрию управления кадровым потенциалом».

Вице-президент Talogy по маркетингу Луиза Кортезиан (Luiza Cortezian) добавила: «Мы используем преимущества психологических методов и технологий работы с людьми, чтобы помочь нашим клиентам достичь их целей при управлении кадрами. Нам хотелось подобрать соответствующее имя для нашей платформы, что-то запоминающееся и указывающее на то, кем мы являемся и как можем помочь в раскрытии кадрового потенциала.

В названии компании зашифрован суффикс, обозначающий отрасль изучения: «ology» (-ология). Это общий знаменатель между психологией и технологиями. Наша область знаний и опыт связаны с кадровым потенциалом, талантами сотрудников. Talogy — это талант плюс психология плюс технологии. Новый бренд полностью отражает нашу инновационную культуру и глобальные возможности». В рамках Talogy были объединены такие компании, как PSI Talent Management, Cubiks, Caliper, JCA Global, Performance Assessment Network, Select International, EB Jacobs, IPAT, Ottmann, Human Scope, Performance Based Selection, a&dc, Innovative HR Solutions, Human Systems Technology (HST), OPRA, Propel, и Solvably.