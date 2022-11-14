Тамбовский завод «Электроприбор» впервые принял участие в «Ударной десятке»

Отборочный этап чемпионата по боксу и силе удара «Ударная десятка» прошёл на тамбовском заводе «Электроприбор», входящем в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех. В торжественном открытии приняли участие генеральный директор предприятия Алексей Слугин и заместитель генерального директора по организационному развитию и цифровой трансформации АО «КРЭТ» Юлия Денисенко.

Целью проекта «Ударная десятка» является укрепление корпоративной культуры, а также вовлечение работников предприятий в занятия физической культурой и спортом. Соревнования проводились в двух категориях — «Сила удара» и «Серия ударов». Сотрудники завода смогли проверить свои физические возможности на груше-силомере. Участие приняли более 2,5 тыс. заводчан.

«Турнир по боксу стал одним из самых популярных спортивных корпоративных мероприятий не только на уровне КРЭТа, но и Ростеха. Работникам нравится атмосфера состязательности и возможность проявить себя. Неформальное общение, которое происходит в рамках соревнований укрепляет рабочие отношения, сплачивает людей и мотивирует их к лучшему трудовому результату. Такая поддержка особенно актуальна в период непростой текущей обстановки», — прокомментировала заместитель генерального директора по организационному развитию и цифровой трансформации АО «КРЭТ» Юлия Денисенко.

Лучшие спортсмены ПАО «Электроприбор» выступят на финале чемпионата в Москве и поборются за первое место и главный приз – 100 тыс. рублей.

«Теперь и мы будем участвовать в этом мероприятии. Если мы с вами лидеры в спорте, то мы лидеры и в работе. Нам нужны очень энергичные люди, высокоэффективные. Поэтому сегодняшний наш общий с вами результат зависит от каждого лично, и именно такие события демонстрируют нашу готовность к решению серьезных задач, — подчеркнул генеральный директор предприятия Алексей Слугин. – У «Электроприбора» немало спортивных традиций, и я уверен, что этот праздник непременно станет одной из них».

Участие в соревнованиях принимают мужчины и женщины. Победителем среди мужчин в состязании по силе удара стал мастер участка инструментального цеха №11 Александр Исаев. Он выбил 529 кг. В этой же категории среди женщин победила слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха №6 Ольга Сенина с результатом 223 кг. В категории 50+ среди женщин лучший результат показала инструктор по спорту Юлия Долгошеева — 126 кг, среди мужчин – слесарь-ремонтник цеха №12 Алексей Крюков – 248 кг. В категории «Серия ударов» среди мужчин сильнейшим стал инженер отдела метрологии Иван Рязанов с результатом 16 980 кг. Среди женщин лидировали старший инспектор по кадрам отдела кадров Анна Юрьева, выбившая 8 794 кг, а также инженер-конструктор 3 категории отдела главного технолога Ольга Степченкова – 5 684 кг.

Чемпионат «Ударная десятка» проводится с 2017 года по инициативе Главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Тогда событие было приурочено к 10-летию Госкорпорации. Сегодня «Ударная десятка» – самое масштабное мероприятие не только в рамках корпорации, но и всей страны. В прошлом году соревнование прошло в 40 городах России, более 30 тысяч человек прошли отборочные турниры чемпионата.

Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ») – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 90 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных в 7 федеральных округах РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников — порядка 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.