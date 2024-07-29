TCL пожелал спортсменам и командам-партнерам удачи на пути к совершенству

Когда мир готовится дружно праздновать лето спорта, TCL объявляет о своем старании доставить волнующие и рекордные моменты этих событий повсюду прямо в гостиные. Благодаря передовой технологии домашних развлечений QD-Mini LED от TCL зрители могут наслаждаться каждым захватывающим моментом в комфорте своего дома.

В июле этого года TCL приглашает всех стать свидетелями самых ярких моментов крупным планом благодаря новейшим технологиям передачи изображения и иммерсивным аудиосистемам TCL.

TCL поддерживает рекордсмена мира по десятиборью Кевина Майера (Kevin Mayer). TCL также спонсирует спорт, поддерживая национальные футбольные сборные Испании, Италии, Германии, Польши, Чехии и Словакии, а также такие клубные команды, как Arsenal и Djurgården IF.

Во Франции TCL сотрудничает со знаменитыми спортсменами Томасом Рамосом (Thomas Ramos) и Кингсли Команом (Kingsley Coman).

Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe, сказал: «Спорт способен вдохновлять и объединять людей. Мы в TCL стремимся привнести эти моменты великолепия в дома по всему миру с помощью нашей инновационной технологии. Мы желаем нашим спортсменам и командам-партнерам удачи и с гордостью поддерживаем их на пути к совершенству».

Приверженность TCL инновациям проявляется в широком спектре смартфонов, планшетов и сетевых устройств с большим количеством функций. Используя технологию TCL NXTPAPER и возможности 5G, эти устройства полностью интегрируются в обширную экосистему интеллектуальных устройств TCL и обеспечивают пользователям связь и взаимодействие в течение всего лета спорта. Кроме того, современные кондиционеры TCL, такие как FreshIN 2.0, создают прохладную и свежую среду для тренировок в помещении, а современные кухонные приборы компании, например холодильник серии Free Built-In (отдельно стоящий / встроенный), помогают придерживаться здоровой диеты, дольше сохраняя свежесть продуктов и поддерживая активный образ жизни.