TCL представила расширенный портфель продуктов и технических решений на выставке CES 2024

На Международной выставке бытовой электроники (Consumer Electronics Show, CES 2024) компания TCL Electronics — один из мировых лидеров по производству бытовой электроники и владелец двух лучших в мире брендов телевизоров — представила портфель инновационных технологий в нескольких категориях, включая самый большой в мире светодиодный телевизор QD-Mini и одно из первых в отрасли решений для развлечений на основе мобильных устройств с интеллектуальным подключением.

В рамках представленного TCL ассортимента в Северной Америке дебютировал самый большой в мире светодиодный телевизор QD-Mini — 115-дюймовый QM891G с более чем 20.000 локальными зонами затемнения и пиковой яркостью 5.000 нит.

Наряду с этим прорывом, TCL представила для рынка США новейшие светодиодные модели QM7 и QM8 QD-Mini с передовыми технологиями подсветки и обработки, а также большим количеством зон локального затемнения. Примечательно, что флагманские телевизоры TCL серий X955 и C755 стали первыми в мире, получившими сертификат TÜV Rheinland за реалистичность визуального эффекта. TCL также продемонстрировала систему Dolby Atmos FlexConnect, которая позволяет свободно размещать динамики в любом месте по выбору пользователя для интеллектуально оптимизированного воспроизведения Dolby Atmos.

Кроме того, компания представила фирменный процессор AiPQ ULTRA, обеспечивающий лучшее в своей категории качество изображения и яркие визуальные эффекты на экране телевизора благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта для анализа изображений и целому ряду запатентованных алгоритмов.

Новый онлайн-сервис потокового вещания TCL tv+ включает в себя более 300 каналов FAST и тысячи блокбастеров от ведущих мировых студий. Благодаря технологии «IDEO» пользователи в Северной Америке могут получить доступ к интерактивным функциям, наслаждаясь бесплатными развлекательными программами. С запуском прямых трансляций Национальной футбольной лиги (НФЛ) в 2024 году болельщики в регионе смогут следить за событиями НФЛ по каналу TCL tv+.

Расширяя возможности домашнего кинотеатра, модели S55H/S45H стали новейшим дополнением к линейке саундбаров TCL с инновационными динамиками Tutti Choral и технологией Dolby Atmos. На выставке компания TCL также представила профессиональную серию мониторов 27R83U/34R83Q, оснащенную светодиодной технологией QD-Mini с 1.152 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 1.600 нит, сверхбыстрым (1 мс) откликом и высокой частотой обновления. Эта серия сертифицирована по стандартам VESA DisplayHDR 1400, PMS (Pantone Matching System) и TÜV Rheinland для дисплеев с низким излучением синего света.

На выставке компания TCL также продемонстрировала одно из первых в отрасли решений для развлечений на основе мобильных устройств с интеллектуальным подключением, включая смартфоны, планшеты, умные очки и др. В частности, были представлены расширенный ассортимент планшетов, новая линейка смартфонов 50 Series, а также собственная технология NXTPAPER 3.0 — последняя версия отмеченной наградами технологии отображения, повышающей качество изображения и улучающей общее впечатление от просмотра в цифровом формате.

Первые в мире умные очки с полноцветным 3D-дисплеем на новейшей платформе Snapdragon® AR1 Gen 1 — AR-очки RayNeo X2 Lite — были представлены с впечатляющими усовершенствованиями эффектов отображения и возможностей дополненной реальности. Не останавливаясь на этом, очки RayNeo Air 2 XR дарят пользователям яркое, детальное и портативное визуальное восприятие, похожее на просмотр экрана с диагональю 201 дюйм с расстояния шести метров.

Поднимая планку качества жизни на новый уровень, компания TCL представила кондиционер FreshIN 2.0 с двусторонним воздухообменом (Breathable Two-way Fresh Air), который подает в помещение наружный воздух, насыщенный кислородом, одновременно удаляя из помещения отработанный воздух. Компания также продемонстрировала свой первый оконный кондиционер на основе протокола Matter, обеспечивающий органично интегрированную экосистему «умного дома».

Новейшие холодильники серии Free Built-in от компании TCL отличаются элегантным и цельным дизайном, позволяющим максимально эффективно использовать пространство. Задействованная в них ультрасовременная технология молекулярной консервации продлевает свежесть продуктов и препятствует потере их питательных свойств. Комбинированные стирально-сушильные машины Eco Care Washer & Dryer Combo компании TCL делают повседневную стирку более удобной и экологичной благодаря конструкции «два в одном».

Продолжая курс на устойчивый образ жизни, TCL недавно расширила свой портфель интеллектуальных энергетических решений. Ее универсальная интеллектуальная энергетическая система для жилых помещений (One-Stop Residential Smart Energy System) — также представленная на выставке CES 2024 — сочетает в себе фотоэлектрические модули, накопители энергии, тепловой насос и зарядное устройство для электромобилей.

В рамках глобальной кампании #TCLGreen компания TCL подтвердила на выставке свой курс на продвижение переработки и повторного использования отходов. Одновременно компания продолжает вдохновлять пользователей во всем мире, объединяя усилия с известными партнерами в рамках новаторского сотрудничества. Как официальный телевизионный партнер НФЛ, TCL провела экскурсию по своему стенду вместе с членом Зала славы НФЛ Чарльзом Вудсоном в знак своей приверженности и страстной любви к спорту.