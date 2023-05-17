TCL продолжает развивать технологию Mini LED и представляет новые телевизоры C845

Передовые инновации технологии Mini LED выводят качество изображения дисплеев в своем классе на новый уровень.

TCL, второй в мире бренд телевизоров и первый в мире бренд в сегменте 98-дюймовых телевизоров, раскрывает детали своей усовершенствованной технологии Mini LED последнего поколения. Самые инновационные возможности технологии доступны в новых 4K Mini LED телевизорах C845, которые были представлены в начале этого месяца в Европе и вскоре будут доступны на остальных мировых рынках.

Телевизоры с технологией Mini LED предлагают превосходное качество изображения. У Mini LED выше яркость, больше уровень контрастности и более широкий цветовой охват, в результате чего картинка становится более динамичной и захватывающей. Последнее поколение технологии Mini LED конкурирует с OLED, когда речь идет о точном контроле освещения, и обладает большим количеством сравнительных преимуществ. Телевизоры Mini LED отличаются более низкой стоимостью, что делает высокое качество изображения доступным для пользователей.

Начав первыми разрабатывать и выпускать Mini LED телевизоры, TCL продолжает развивать технологию Mini LED в рамках основной стратегии и сохраняет лидерство в индустрии. TCL творчески подошел к разработке высокопроизводительных чипов Mini LED и технологии нанесения клея на изогнутую поверхность с одинарным преломлением, что позволило добиться более точного управления светом, более равномерного распределения света по поверхности, лучшего контроля светового поля и более эффективной светоотдачи, используя экологичные материалы и производственные процессы.

В апреле 2023 года TCL выпустил новый 4K Mini LED телевизор C845, доступный в разных вариантах диагонали. Благодаря инновационным технологиям он поднимает планку качества изображения среди других телевизоров в своем сегменте на новый уровень.

1. Количество светодиодов достигло 1792, что позволило добиться пиковой яркости в 2000 нит без риска перегрева

Высоковольтный Mini LED чип TCL разработан для излучения света в 3 последовательно соединенных PN-переходах, при этом напряжение питания рассчитано таким образом, чтобы ток, проходящий через LED чип, находился в оптимальном диапазоне светоотдачи. В результате температура остается под контролем, и телевизор не перегревается, даже когда светодиоды работают в полную силу, а яркость подсветки достигает своего пика.

2. Больший контроль эффектов света благодаря почти 900 зонам управления освещением

В телевизоре TCL C845 для достижения более точного управления освещением используется принцип «одна зона с двумя светодиодами». Даже в чрезвычайно темных или пересвеченных сценах яркие и темные области выражены более четко и без неприятного эффекта ореола, что делает просмотр гораздо комфортнее. Отличные характеристики освещения также объясняются усовершенствованной конструкцией линз, которая позволяет добиться более однородного изображения, а также более стабильной производительности в пределах одной зоны управления освещением, поскольку модуль и телевизор достигают минимальной толщины.

3. Изысканный дизайн с толщиной корпуса всего 77 мм

В TCL C845 применяется «процесс распределения клея», при котором полимерный материал наносится непосредственно на светодиод, образуя единую преломляющую поверхность произвольной формы. Благодаря этому процессу угол распространения светового потока выше, чем у обычных линз, что позволяет значительно уменьшить толщину телевизора, в результате чего дизайн получился изящным и эстетически привлекательным.

4. 12-битный двухрежимный алгоритм для точного управления светом обеспечивает экономию электроэнергии и защищает зрение

Использование 12-битного двухрежимного алгоритма в сочетании с аналоговой и ШИМ-регулировками яркости позволяют добиться высокой точности управления светом и достоверной цветопередачи. Благодаря использованию высокоэффективного двухрежимного алгоритма ток светодиода поддерживается в диапазоне высокой световой отдачи, что позволяет достичь высокого показателя энергосбережения и спектральной стабильности.

В то же время, рабочий цикл ШИМ находится в высокочастотном диапазоне, что позволило снизить эффект мерцания для человеческих глаз и обеспечить лучшую защиту зрения.

Благодаря ведущим в отрасли достижениям в технологии Mini LED телевизор TCL C845 обеспечивает высочайшее качество изображения в самых разных сценариях. В ближайшие месяцы модель будет доступна на мировых рынках.

* Технологические возможности и доступность продуктов могут отличаться в зависимости от страны/региона.

О TCL Electronics

TCL Electronics — быстрорастущая компания по производству потребительской электроники и ведущий игрок в мировой телевизионной индустрии. Основанная в 1981 году, в настоящее время функционирует более чем на 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, аудиорешения и умную бытовую технику.