TCL выпустила ЖК-телевизоры QD-Mini с дополнительными функциями для высокого уровня игровых развлечений

Компания TCL, ведущий производитель потребительской электроники и один из двух крупнейших мировых производителей телевизоров, переосмысливает понятие развлечений, предлагая любителям игр телевизоры со сверхинновационными экранами и бесконечным спектром игровых опций для более насыщенного игрового опыта. От темных теней и ярких отражений до насыщенных цветов и высокого быстродействия для сверхреалистичного игрового опыта в формате 4K — телевизоры QD-Mini с широкоформатным ЖК-экраном обладают великолепными эксплуатационными характеристиками.

Несомненно, видеоигры стали неотъемлемой частью современных развлечений . При этом в игры играют самые разные люди, каждый из которых имеет свои уникальные предпочтения и требования. Чтобы лучше понять эти потребности, компания TCL обратилась к своим потребителям с вопросом о том, какие основные игровые элементы они хотели бы включить в телевизоры компании. Это позволило TCL интегрировать ряд наиболее важных для игроков функций.

TCL 4K QD-Mini LED TV C805

Низкая задержка ввода . Телевизоры TCL, в частности оснащенные функцией «Игровой режим» (game master или game master pro), обычно имеют низкую задержку ввода: задержка между нажатием кнопки на вашем контроллере и отображением соответствующего действия на экране сокращается. Это может существенно улучшить игровой опыт, особенно в динамичных играх.

Лучшая частота обновления . Теперь большинство телевизоров TCL имеют стандартную частоту 144 Гц или даже 240 Гц в формате Full HD. Это обеспечивает более плавные движения и более высокую реакцию в игре. Это преимущество особенно заметно в таких игровых жанрах, как игры-стрелялки от первого лица и гонки.

Разрешение 4K . Многие телевизоры TCL имеют разрешение 4K, что обеспечивает более четкое и детальное изображение. За счет этого игровой контент становится более реалистичным и визуально привлекательным.

Поддержка HDR и Dolby Vision Gaming . Телевизоры TCL поддерживают динамический диапазон High Dynamic Range (HDR), например Dolby Vision или HDR10. HDR повышает контрастность, четкость цвета и яркость игр, благодаря чему они выглядят живее и реалистичнее. Dolby Vision обеспечивает высочайшее качество картинки — невероятную яркость, контрастность и насыщенность цветов, а также детальность изображения, оживляющую развлекательный контент.

Игровой режим и автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM). Телевизоры TCL оснащены игровым режимом («Game Mode») и ALLM, автоматически переключающим телевизор в режим низкой задержки входного сигнала при обнаружении подключения игровой приставки. Благодаря этому вы получаете оптимальную производительность без выполнения настроек вручную.

Богатый ассортимент телевизоров специально для геймеров

Компания TCL удовлетворила спрос потребителей на устройства, сочетающие в себе преимущества телевизора и игрового монитора.

TCL 4K QD-Mini LED TV C955

Если вы цените широкую диагональ экрана и удобство, реалистичность изображения, великолепный звук и возможность подключения домашней игровой приставки, то телевизор является подходящим решением для вас. Однако если вы отдаете предпочтение таким характеристикам, как высокая производительность, высокое качество игры и высокое быстродействие, то вам больше подойдет игровой монитор. Компании TCL удалось объединить эти два устройства, обеспечив эффект полного погружения благодаря экрану с широкой диагональю и великолепное качество игры на своих телевизорах . Действительно, TCL предлагает широкий ассортимент телевизоров, включая телевизоры QLED и Mini LED специально для геймеров, обладающих максимальной реалистичностью игры и передающих развлекательный контент при оптимальных условиях:

Телевизор TCL QLED 4K TV 55C745 , удостоенный первой премии EISA GAMING TV 2023-2024, считается лучшим телевизором для игр на игровых приставках последнего поколения. Он сочетает в себе впечатляющие цвета QLED, контрастность полноматричного локального затемнения и высочайшую яркость с новейшими игровыми функциями. Game Master 2.0, HDMI 2.1, автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM), переменная частота обновления 144 Гц, FreeSync Premium Pro, игровая панель TCL и Game Accelerator 240 Гц, поднимающие игровой опыт на качественно новый уровень. Благодаря этому TCL 55C745 может адаптироваться к любому игровому источнику. А за счет применения технологии AMD FreeSync для плавного игрового процесса без помех изображения практически при любой частоте кадров пользователи могут ожидать следующего прорыва в видеоиграх на приставках.

TCL 4K QD-Mini LED TV X955

TCL 55C805 — это также популярный телевизор для любителей игр. Он объединяет в себе технологии Mini LED с прямой подсветкой 5 го поколения, QLED, 4K HDR Premium 1300 и Motion Clarity Pro 144 Гц для эффектной максимальной точной контрастности, а также резкого и яркого качества изображения HDR. Этот телевизор Mini LED производства TCL с Game Master Pro 2.0, переменной частотой обновления 144 Гц, игровой панелью, Game Accelerator 240 Гц и поддержкой самых новейших форматов HDR станет вашим лучшим помощником в самых лучших играх.

Телевизор TCL 65C955 имеет 2000 зон локального затемнения и обладает максимальной яркостью, обеспечивая идеальный баланс между широким экраном и исключительным качеством изображения с первоклассной производительностью QD-Mini LED. Кроме того, его аудиосистема Onkyo 120 Вт с технологией Dolby Atmos удивит вас уникальным звуком, идеально подходящим для игры.

QD-Mini LED TV X955 от TCL , который может похвастаться беспрецедентными характеристиками — более 5000 зон локального затемнения с прямой подсветкой и максимальной яркостью более 5000 нит, — обеспечивает уровень детализации и динамизма изображения, кардинальным образом меняющий впечатления от просмотра. TCL X955, оснащенный технологией QLED, передает более миллиарда цветовых оттенков и широчайшую цветовую гамму 98% DCI-P3. Он работает на основе AiPQ Processor 3.0 — новейших запатентованных алгоритмов искусственного интеллекта TCL для оптимизированной четкости, контрастности, поддержки HDR, ярких цветов и плавных движений в различных сценах. Помимо исключительного качества картинки, X955 имеет мощный кинематографический звук и впечатляющий дизайн.

TCL остается лидером в сфере технологий и инноваций, поэтому любители игр могут быть уверены в том, что на телевизорах TCL они получат уникальные игровые впечатления.