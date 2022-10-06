Team Spirit: дорога в Сингапур

До крупнейшего киберспортивного события The International 11 остаются считанные дни. Впервые он будет играться на двух площадках — в выставочном комплексе Suntec Singapore и на Сингапурском крытом стадионе.

На самое главное и самое престижное состязание года приедут 30 лучших команд мира, выступающих в дисциплине Dota 2. 12 из них набрали наибольшее количество очков за сезон в серии Dota Pro Circuit и получили прямые приглашения на The International. Еще дюжина будет составлена из участников отборочных последнего шанса. Добавим сюда 6 команд-победителей квалификации в СНГ, Китае, Европе, Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Южной Америке, и мы получаем рекордно большое количество участников за всю историю турнира.

Фаворитом финала, безусловно, будет Team Spirit — команда, которая только недавно — в 2020 — вышла на столь высокий уровень соревнований, и уже через год стала чемпионом The International 10 в Стокгольме. Кто же они, эти дерзкие дебютанты, обыгравшие в гранд-финале китайскую PSG.LGD со счётом 3:2 и получившие личное поздравление от российского президента?

Организация была создана в 2015 году и на сегодняшний день представлена в таких дисциплинах, как CS:GO, Dota 2, Hearthstone. В 2020 ребята почти полностью обновили состав игроков Dota 2. В него вошли Мирослав MIRA Колпаков, Илья YATOROGOD Мулярчук, Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед COLLAPSE Халилов и Ярослав MIPOSHKA Найденов. Тренер команды — Айрат SILENT Газиев, менеджеры — Дмитрий KORB3N Белов и Оксана DKLANA Берест, аналитик — Виталий SWORD_ART Петкин.

Титульный спонсор клуба — букмекерская контора 1хСтавка (1xBet). Компания поддерживает Team Spirit по двум дисциплинам — CS:GO и Dota 2. Cотрудничество 1xCтавка (1xBet) и Team Spirit предусматривает ряд различных онлайн и офлайн-активностей. В рамках партнерства — промокампании, акции и конкурсы с ценными призами, а также специальные интервью с игроками, фотосесcии и видео.

Старт первого dpc сезона 2021 года был весьма невнятным, и после первых игр было принято решение об исключении Виталия SO BAD Ошманкевича, а капитаном стал MIRA. Вместе с MIRA вернулся SILENT — тренер, взявший паузу в работе из-за разногласий с Ошманкевичем. К концу сезона Team Spirit выровнялись, и получили 4 место, обыграв такие сильные команды, как Navi и Gambit. Второй dpc сезон стал более удачным — заработанные очки обеспечили игрокам место на мажоре: они проиграли лишь Virtus.pro которая заняла первое место.

Затем Team Spirit проходит отборочные на International и получает право участия в турнире. Они выигрывают почти все в своей группе и выходят в верхнюю сетку плей-офф. В первом матче команда проигрывают IG и падает в нижнюю сетку, но продолжает сражаться и оставляет позади европейскую OG. Далее следует первая победа над Virtus.pro и новое сражение с IG за топ-4. На этот раз Team Spirit побеждает и выходит в топ-2, отодвинув Team Secret. Битва в гранд-финале с одной из самых сильных команд — китайской PSG.LGD — заканчивается победой Team Spirit и приносит им кубок и звание чемпиона The International 10. И это было невероятно: мало кто мог предположить, что клуб станет чемпионом: по данным букмекерской конторы 1хСтавка, такая вероятность оценивалась примерно в 3.3.

Этот триумф, безусловно, — заслуга как тренера, так и менеджера клуба, собравшего сильный состав буквально с нуля. KORB3N не побоялся включить в него четыре ноунейм игрока, которые до этого даже не занимались каким-либо киберспортом профессионально. Всего за три дня Белов нашел нового капитана, и MIRA на удивление быстро сыгрался с ребятами.

Победа на The International 10 далась команде очень и очень большими усилиями. Для начала, их поселили в каких-то совершенно неприемлемых бытовых условиях, где невозможно было нормально разместиться и были перебои с интернетом. Плюс ко всему на одном из матчей один из мониторов просто выключился. Но похоже, все это лишь разозлило игроков, да так, что на игре с Team Secret YATOROGOD делает то. чего раньше никто не мог — три буйства. Интересно, что Мулярчук в каждом матче The International 10 выбирал нового персонажа, сыграв, таким образом, за 13 разных героев, — они даже не поместились на стандартную страницу представления игрока (там предусмотрено всего 12).

В 2022 году Team Spirit играла стабильно сильно, выиграла мейджор и приняла прямое приглашение в Сингапур на The International 11. Получит ли команда вторую эгиду чемпионов подряд, что ранее удавалось лишь OG, или в этом году победу одержит очередная темная лошадка, какими были Wings Gaming в 2016 и Team Spirit в 2021?