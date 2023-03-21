Tech4Nature: Почему здоровые леса означают здоровье людей

Мир
21 марта 2023

Международный день лесов, назначенный на 21 марта этого года, с темой «Леса и здоровье» – призыв к человечеству пересмотреть отношение человека к лесам Земли и обдумать негативное влияние, оказываемое на долгосрочное благополучие человека и природы.

Многие знают метафору, что леса – это легкие планеты, которые выдыхают чистый воздух и функционируют как жизненно важные фильтры, тем самым смягчая последствия изменений климата. Вместе с тем намного меньше людей знают, что леса непосредственно влияют на нашу повседневную жизнь и здоровье.

Наряду с тем, что лесы — это легкие планеты, они также являются натуральной аптекой.

Они предоставляют нам около 25% западных лекарственных средств, а современные препараты создаются из более 50 000 растений. Результаты исследования, проведенного в странах 27 Африки, показывают, что дети, живущие вблизи лесов, имели более широкий рацион питания, вплоть до 25%, благодаря обилию фруктов, овощей, мяса, рыбы и съедобных масел.  

Однако прогноз по будущему состоянию лесов вызывает тревогу. Около 35% лесного покрова мира уже потеряно, а остальные 82% деградировали. Быстрота и масштабы этих угроз требуют долгосрочного целенаправленного вмешательства.

Одним из способов защиты лесных экосистем является предотвращение незаконной лесозаготовки, на которую приходится до 90% всех лесозаготовок и которая является одним из основных факторов, способствующих обезлесению во всем мире.

В рамках проекта Similajau National Park в штате Саравак Малайзия мы сотрудничаем с Sarawak Forest Department and Sarawak Forestry Corporation, чтобы дать правительству Саравака возможность защитить свои тропические леса. Парк богат не только биоразнообразием, но и является стабильным источником лекарств и продовольствия для местного населения, многие из которых зависят от леса для получения средств к существованию.

Однако незаконная лесозаготовка по-прежнему представляет собой серьезную угрозу, вызывающую повсеместное ухудшение состояния тропических лесов и утрату биоразнообразия.

Но сейчас есть надежда. Устройства акустического мониторинга «Guardian» могут обнаруживать звук грузовых автомобилей и цепных пил, используемых для незаконной лесозаготовки. Каждое устройство «Guardian» может охватывать область 7 км и отправлять сетевые оповещения в режиме реального времени через облако на телефоны ранжеров, обеспечивая возможность вмешательства в режиме реального времени.

Технология аудиовизуального мониторинга и анализа искусственного интеллекта также могут помочь в мониторинге растений, находящихся под угрозой исчезновения, посредством их вокализации. Отслеживая свое население и их распределение, специалисты по охране природы могут разработать конкретные меры по сохранению окружающей среды. Особый интерес представляют зонтичные виды, благополучие которых имеет решающее значение для здоровья лесных экосистем, в которых они проживают. К примерам проектов мониторинга биоразнообразия, ориентированных на зонтичные виды, относятся Darwin’s foxes в Чили и jaguars в Dzilam State Reserve Мексика.

Подобные технологии также могут инициировать применение ‘смарт’ мер по охране окружающей среды в лесных районах. В Швейцарии в рамках экспериментального проекта Tech4Nature, реализуемого совместно с IUCN и Porini Foundation, блокчейн используется для разработки системы, TRACE Carbon, обеспечивающей секвестрацию для повышения прозрачности и отслеживаемости операций по поглощению лесами углекислого газа, с целью использования этих кредитов для финансирования других проектов по сохранению биоразнообразия.

Выше приведены примеры проектов по защите лесных экосистем в рамках инициативы Huawei TECH4ALL. Совместно с партнерами по всему миру были разработаны технологические решения, включая устройства аудио- и визуального контроля, коммуникационные сети, облачные вычисления и искусственный интеллект. Это может достичь результатов в области охраны природы, которые были бы невозможны даже десять лет назад.

С учетом научных данных, которые тесно коррелируют со здоровьем лесов и здоровьем человека, крайне важно, чтобы наши леса оставались здоровыми. Наш опыт показывает, что этот подход работает. И эти знания толкают нас и наших партнеров к созданию здорового и устойчивого будущего как для нас, так и для наших лесов.

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